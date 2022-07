La aceleración de los resultados empresariales digitales en Europa se impulsa gracias a la automatización de low-code y los servicios de los partners

El programa de partners de Appian permite a los usuarios registrados acceder a una amplia variedad de funciones y mejoras continuas de la plataforma Low-Code de Appian. Además, los partners y clientes de Appian cuentan con los siguientes beneficios:

Acceso gratuito al entorno de Appian Community .

Oportunidades para obtener certificaciones de Appian por funciones y conseguir distintivos de Appian Pro.

Ruta de aprendizaje de Appian personalizada con clases presenciales y online para diferentes roles.

Reshma Nuggehally, director general de Accenture, BPM y LCNC Lead, dijo: "con el foco en la transformación comprimida, nuestra capacidad para apoyar la transformación de principio a fin con la industria y la experiencia tecnológica, la innovación y la gestión de proveedores es estratégica para la ampliación de los clientes en la Plataforma de Appian".

"Nuestras relaciones con nuestros partners estratégicos globales son sólidas", dijo Marc Wilson, Chief Partner Officer de Appian. "Los partners de Appian invierten a largo plazo, y esto significa que nuestros clientes conjuntos obtienen una innovación continua tanto en el producto en sí, como en las formas en que se puede entregar mejor para que se adapte a sus necesidades."

Recientemente, Appian encargó a IDC la redacción de un InfoBrief de IDC, que examinase el papel de los partners de servicios en la entrega de la transformación del negocio digital a nivel empresarial a través de la automatización de low-code. El InfoBrief de IDC, "How Low-Code Automation and Partner Services Are Accelerating Digital Business Outcomes in Europe" (Cómo la automatización de low- code y los servicios de los partners están acelerando los resultados de los negocios digitales en Europa), (IDC #EUR148200421, marzo de 2022) se basa en entrevistas en detalle con Accenture y PwC para analizar por qué los clientes están trabajando con ellos y con Appian para abordar los desafíos y las oportunidades empresariales. El InfoBrief de IDC también presenta estudios de casos sobre los resultados de la transformación empresarial liderada por los partners utilizando la plataforma Low-Code de Appian.

"El low-code simplifica y acelera la creación de aplicaciones, pero la verdadera transformación a nivel empresarial es compleja", dijo John O'Brien de IDC. "Las organizaciones necesitan ayuda especializada para conectar todas las piezas, como la estrategia, las habilidades, la racionalización del porfolio de TI y la creación de los centros de competencia que ofrecerán el máximo valor a largo plazo en toda la empresa".

Puedes descargar el InfoBrief completo de IDC para conocer cómo los partners de low-code y Appian están ayudando a las organizaciones en Europa en su trasformación digital.

