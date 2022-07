Versnelde digitale bedrijfsresultaten in Europa door low-code automatisering en partnerdiensten

Het Appian partner programma geeft geregistreerde gebruikers toegang tot een uitgebreide reeks van mogelijkheden en de continue verbeteringen van het Appian Low-Code Platform. Daarnaast hebben Appian partners toegang tot:

Gratis toegang tot de Appian Community Edition omgeving

Mogelijkheden om Appian Certificeringen per rol te behalen en Appian Pro Badges te verdienen

Het gepersonaliseerde Appian leertraject met klassikale en online lessen voor verschillende rollen

Reshma Nuggehally, Accenture Managing Director, BPM and LCNC Lead: "Met de focus op gecomprimeerde transformatie is ons vermogen om end-to-end transformatie te ondersteunen met industrie- en technologie-expertise, innovatie en vendor-management van strategisch belang voor het schalen van klanten op het Appian Platform."

Marc Wilson, Appian Chief Partner Officer: "Onze relaties met wereldwijde strategische partners zijn diepgaand. Partners van Appian investeren voor de lange termijn, en dit betekent dat onze gezamenlijke klanten een continu geïnnoveerd product krijgen, om zo het beste aan te sluiten bij de behoefte van de klant."

Onlangs heeft Appian IDC de opdracht gegeven om een IDC InfoBrief te schrijven, waarin de rol van servicepartners wordt onderzocht bij het leveren van digitale bedrijfstransformatie op enterprise-niveau door middel van low-code automatisering. De IDC InfoBrief, "How Low-Code Automation and Partner Services Are Accelerating Digital Business Outcomes in Europe," (IDC #EUR148200421, maart 2022) is gebaseerd op diepte-interviews met Accenture en PwC om te onderzoeken waarom klanten met hen en Appian samenwerken om zakelijke uitdagingen en kansen aan te pakken. De IDC InfoBrief bevat ook case studies over partner-led business transformation resultaten met behulp van het Appian Low-Code Platform.

John O'Brien van IDC: "Low-code vereenvoudigt en versnelt het maken van apps, maar om echte transformatie op ondernemingsniveau te bereiken is complex. Organisaties hebben ervaren hulp nodig bij het verbinden van alle facetten, zoals strategie, vaardigheden, rationalisatie van het IT-portfolio en het bouwen van de competentiecentra die maximale waarde op lange termijn zullen leveren in het hele bedrijf."

Download de volledige IDC InfoBrief om te zien hoe low-code en Appian partners organisaties in Europa helpen om op digitale snelheid te transformeren.

