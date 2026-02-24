La Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN anuncia el liderazgo de la Junta Directiva de 2026

El concejal de Paso Robles Fred Strong y la concejal de Solana Beach Jewel Edson liderarán la junta directiva de la agencia

ORANGE, California, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN), que gestiona el servicio de trenes Amtrak® Pacific Surfliner®, anuncia que su Junta Directiva (Junta) ha seleccionado por unanimidad al concejal de Paso Robles, Fred Strong, como presidente de la Junta, y a la concejal de Solana Beach, Jewel Edson, como vicepresidenta de la Junta para 2026.

"Me siento honrado de servir como presidente de la Agencia LOSSAN", dijo Strong. "El ferrocarril de pasajeros ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en la conexión de las comunidades y el apoyo a las oportunidades económicas. Espero trabajar en estrecha colaboración con mis compañeros miembros de la junta, el personal de la agencia y los socios regionales para fortalecer el servicio de Pacific Surfliner y avanzar en un corredor ferroviario resistente y confiable para el futuro ".

Strong ha sido un defensor del transporte y líder cívico durante más de 35 años y representa al Consejo de Gobiernos de San Luis Obispo (SLOCOG) en la Junta de LOSSAN. Concejal de la ciudad de Paso Robles, aporta décadas de experiencia al servicio de organizaciones de planificación y transporte locales, regionales y nacionales.

"Me complace asumir el cargo de vicepresidente y contribuir al liderazgo colaborativo de la Agencia LOSSAN", dijo Edson. "La toma de decisiones transparente, la planificación informada y la resolución creativa de problemas son esenciales a medida que continuamos mejorando el servicio ferroviario interurbano para las comunidades a las que servimos a lo largo del corredor".

Edson representa al Distrito de Transporte del Condado del Norte (NCTD) en la Junta de LOSSAN y se desempeña como miembro del Consejo de la Ciudad de Solana Beach y propietario de una pequeña empresa. Es conocida por su estilo de liderazgo abierto y enérgico y su compromiso con la transparencia, la integridad y la toma de decisiones informadas.

"Su experiencia combinada, su liderazgo reflexivo y su compromiso con la colaboración regional serán invaluables a medida que la agencia continúe mejorando el servicio, aumentando el número de pasajeros e invirtiendo en el éxito a largo plazo del servicio Pacific Surfliner", dijo Jason Jewell, director general de la Agencia LOSSAN.

La Agencia LOSSAN está gobernada por una Junta de 11 miembros compuesta por funcionarios que representan a propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo del Corredor Ferroviario LOSSAN entre San Diego y San Luis Obispo. Para más información, visite LOSSAN.org.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de poderes conjuntos compuesta por propietarios, operadores y agencias de planificación ferroviaria a lo largo de todo el corredor ferroviario de LOSSAN. Además de trabajar para mejorar la cantidad de pasajeros, los ingresos, la puntualidad, la flexibilidad operativa y la seguridad de los trenes de pasajeros, la Agencia LOSSAN asumió la responsabilidad de la gestión del servicio Pacific Surfliner en julio de 2015 tras la firma de un acuerdo de transferencia interinstitucional con el Estado de California. Para más información, visite Lossan.org.

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner®

Pacific Surfliner viaja a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones en el trayecto. Esta es la segunda ruta ferroviaria de pasajeros interurbana más concurrida financiada por el estado en los Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visite pacificsurfliner.com.

FUENTE Amtrak® Pacific Surfliner