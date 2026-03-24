La agente Winn Sikes fue homenajeada por dedicar su vida al servicio inmobiliario de Texas

El Premio por Servicio Distinguido le fue otorgado a Sikes en la reunión de invierno de 2026 de Texas Realtors

AUSTIN, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante la reunión de invierno de 2026, Texas Realtors le presentó a la agente de bienes raíces de Lubbock, Winn Sikes, el Premio por Servicio Distinguido por haber dedicado su vida a la industria inmobiliaria y a su comunidad. El premio reconoce a los agentes que sobresalen por contar con un historial de no menos de 25 años de servicio y participación cívica en el Estado.

"Durante décadas, Winn ha personificado lo que verdaderamente significa servir a la profesión inmobiliaria con clase, honor, gracia y una pasión inquebrantable," expresó Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "Ella ha entregado su tiempo, liderazgo y sabiduría para fortalecer nuestra profesión, defender los derechos de la propiedad privada, y formar a las generaciones futuras de agentes de bienes raíces. Su impacto es tanto duradero como de gran alcance."

Desde que inició su carrera en bienes raíces en 1977, Sikes les ha dedicado una cantidad innumerable de horas a diferentes comités y grupos de trabajo, avanzando a través de todos los niveles de liderazgo de la asociación. Durante su tiempo como Presidenta de la asociación de Lubbock, ella ayudó a introducir el primer sistema de caja de seguridad de la asociación, una avanzada y audaz innovación que cambió de forma permanente la forma de hacer negocios inmobiliarios en el área.

Una defensora apasionada de las inversiones políticas, Sikes es miembro del Salón de la Fama del Comité de Acción Política Inmobiliaria (RPAC, por sus siglas en inglés) en el nivel de $25,000, y es conocida por sostener que proteger la profesión requiere una participación activa en el proceso político. Ella continúa sirviendo fielmente en el Comité de Asuntos Gubernamentales/Comité de Acción Política de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Texas (TREPAC, por sus siglas en inglés) y dirige el banco telefónico anual, además de continuar siendo una persona confiable y familiar para los diferentes líderes locales, estatales y nacionales.

Sikes comentó, "Me siento muy honrada por recibir este reconocimiento de parte de Texas Realtors. La industria inmobiliaria me ha dado tanto a lo largo de los años, y siempre he pensado que la mejor manera de devolver lo que hemos recibido es mantenerse involucrado, servir a otros y ayudar a fortalecer nuestra profesión para el futuro."

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

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FUENTE Texas Realtors