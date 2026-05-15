La arquitecta cultural Kwanza Jones activa Culture In Motion™ en el sudeste y celebra el rico legado cultural de la región

Después de las activaciones en el sur y el norte de California, Phoenix, Las Vegas, Dallas y el Atlántico Medio, el espectáculo itinerante nacional llega al sudeste y rinde homenaje a una región profundamente arraigada en el liderazgo cultural, la expresión artística, la educación y la resiliencia de la comunidad afroestadounidense mediante activaciones diseñadas para ampliar el acceso y fortalecer la conexión con la comunidad.

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Culture In Motion™, el espectáculo itinerante nacional de artes y empoderamiento fundado por la arquitecta cultural y constructora de plataformas Kwanza Jones, llega al sudeste, con su plataforma cultural SUPERCHARGED® a ciudades cuyas historias, influencia creativa y liderazgo comunitario continúan dando forma a la cultura estadounidense.

WASHINGTON, D. C. - 25 DE ABRIL: los artistas de la galardonada producción de The Blacks in Wax asisten a Culture In Motion™, presentada por The Apollo x Kwanza Jones, en Sandlot Uptown, el 25 de abril de 2026 en Washington, D. C. (Foto de Jemal Countess/Getty Images para SUPERCHARGED® de Kwanza Jones) (PRNewsfoto/SUPERCHARGED)

Como parte de su creciente expansión nacional, Culture In Motion, impulsado por SUPERCHARGED® de Kwanza Jones y realizado en colaboración con The Apollo, continúa su viaje nacional moviéndose mediante espacios donde la cultura negra, la educación, la música, la narración de historias, el espíritu empresarial y el liderazgo cívico han servido durante mucho tiempo como motores de la creatividad y el progreso colectivo.

A medida que Culture In Motion se traslada por el sudeste, Jones continúa expandiendo el espectáculo itinerante como una plataforma cultural nacional que conecta instituciones, comunidades y audiencias emergentes mediante experiencias creativas compartidas que amplían la visibilidad, el acceso y la participación.

En toda la región, Culture In Motion honra el legado cultural perdurable del sudeste a la vez que lleva la energía de SUPERCHARGED, programación de Apollo, acceso a las artes y activaciones comunitarias directamente a los vecindarios, instalaciones y espacios públicos. Gracias a las activaciones centradas en la comunidad conectadas con instituciones culturales históricamente significativas y espacios de HBCU, Culture In Motion celebra el profundo compromiso del sudeste con la creatividad, la resiliencia, la educación y el empoderamiento.

"Las comunidades de todo el sudeste han utilizado durante mucho tiempo la cultura, la educación y la creatividad como herramientas para la conexión, el empoderamiento y el progreso", afirmó Kwanza Jones, fundadora y productora ejecutiva de Culture In Motion y fundadora de SUPERCHARGED. "Culture In Motion continúa esa tradición al reunir a comunidades, instituciones y audiencias mediante activaciones diseñadas para celebrar la cultura a la vez que amplía la visibilidad, la participación y el acceso".

Desde el papel histórico de Durham como centro de la iniciativa negra y la expresión artística, hasta el legado de activismo y educación estudiantil de Greensboro, la creciente influencia creativa y cultural de Charlotte y la rica herencia artística y Gullah Geechee de Charleston, el sudeste representa una poderosa continuación de la misión del espectáculo itinerante de celebrar la cultura como algo vivo, compartido y en constante movimiento.

Un elemento distintivo de Culture In Motion es el SUPERCHARGED® Boost Bus™, un centro cultural móvil personalizado diseñado para llevar la narración de historias, la música, el compromiso creativo y las experiencias de empoderamiento directo a las comunidades.

Cuando el Boost Bus viaje por el sudeste, visitará monumentos culturales, vecindarios históricos y corredores comunitarios en Durham, Greensboro, Charlotte y Charleston, lo que brindará visibilidad y energía a los espacios que continúan moldeando la identidad cultural de la región.

A medida que Culture In Motion continúa su expansión nacional, el sudeste representa un capítulo importante en la visión más amplia de Jones de trasladar la cultura con intención, conectar comunidades, ampliar los ecosistemas creativos y el acceso a las artes, el empoderamiento y las experiencias culturales compartidas en todo el país.

Culture In Motion cuenta con el apoyo de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, que promueve plataformas culturales a largo plazo basadas en acceso, escala e impacto en la comunidad.

Para más información, visite boostbus.com. #CultureInMotion

Acerca de SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

SUPERCHARGED de Kwanza Jones es el estudio creativo de vanguardia y la plataforma de empoderamiento fundada y dirigida por la artista multidisciplinaria, inversora y filántropa Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica: energía + intención + impacto, SUPERCHARGED crea música dinámica, medios innovadores y experiencias transformadoras que potencian la confianza, crean comunidad e inspiran acciones importantes. Cada proyecto lleva la huella de la visión de alto voltaje de Kwanza y contribuye al creciente ecosistema Kwanzaverse. La misión es simple pero SUPERCHARGED: enaltecer la cultura, ampliar el potencial humano y mejorar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Acerca The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Es una vibrante organización sin fines de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que involucra a personas de todo Nueva York, la nación y el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que reúnen a artistas afrodescendientes y voces de toda la diáspora africana. The Apollo ha defendido durante mucho tiempo la participación de la comunidad y ha sido una incubadora para la innovación artística y la creatividad y un catalizador para la defensa social y cívica. En la actualidad, The Apollo es la mayor institución de artes escénicas comprometida con la cultura y la creatividad negras. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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The Apollo

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SUPERCHARGED

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FUENTE SUPERCHARGED