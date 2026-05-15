文化建築師 Kwanza Jones 在美國東南部啟動 Culture In Motion™ 活動，以頌揚該區豐厚的文化底蘊

全國路演繼南加州、北加州、鳳凰城、拉斯維加斯、達拉斯及中大西洋地區之後，現已抵達東南部。這裡的黑人文化領導地位、藝術表現、教育及社區穩健發展根基深厚，路演將舉辦一系列活動，旨在增加參與機會及加強社區聯繫，向地區致以敬意。

北卡羅來納州夏洛特2026年5月15日 /美通社/ -- 由文化建築師及平台創建者 Kwanza Jones 創辦的全國藝術與賦能路演 Culture In Motion™（文化動力），現已抵達美國東南部，將其 SUPERCHARGED® 文化平台帶到多個城市。這些城市的歷史底蘊、創作影響力及社區領導力，持續塑造美國的文化面貌。

Culture In Motion 是 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 旗下項目，並與阿波羅劇院攜手共創。作為全國擴展藍圖的重要一環，其踏上連綿的國內旅程，穿梭於黑人文化、教育、音樂、敍事、創業精神及公民領導力交織而成的空間，讓這些長久不熄的創意與集體進步引擎繼續轟鳴。

華盛頓特區，4 月 25 日：獲獎作品「Blacks in Wax」的表演者，於 2026 年 4 月 25 日在華盛頓特區的 Sandlot Uptown，參與了由阿波羅劇院與 Kwanza Jones 攜手呈獻的 Culture In Motion™ 活動。 （照片由 Jemal Countess/Getty Images 為 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 拍攝）

Culture In Motion 在東南部各處推進的同時，Jones 亦不斷將此路演建構成全國文化平台，透過共享創意體驗來開拓視野、擴大參與機會並鼓勵積極投入，讓不同機構、社區及新興受眾交匯相連。

在東南部各地，Culture In Motion 一方面向這個地區歷久不衰的文化遺產致敬，另一方面亦將 SUPERCHARGED 的能量、阿波羅劇院的節目編排、接觸藝術的渠道以及各項社區活動，直接帶到社區、校園和公共空間中。 Culture In Motion 舉辦以社區為核心的活動，並將這些活動與富有歷史價值的文化機構及傳統黑人大學 (HBCU) 場域串聯起來，藉此表揚東南部地區在創意、堅毅精神、教育及賦能方面所展現的深切投入。

Culture In Motion 創辦人及執行製作人，兼 SUPERCHARGED 創辦人 Kwanza Jones 表示：「東南部各地社區，長久以來皆以文化、教育及創意為工具，聯繫彼此、賦予力量、推動進步。 Culture In Motion 薪火相傳，舉辦一系列頌揚文化的活動，同時提升能見度、鼓勵參與和擴闊接觸機會，從而讓社區、機構與受眾緊密聯繫。」

Durham 曾是黑人企業與藝術表達的中心，Greensboro 承傳學生運動與教育的豐富遺產，Charlotte 的創意與文化影響力如日中天，Charleston 則蘊藏豐厚藝術寶藏及 Gullah Geechee 族群的文化血脈。東南部正是路演使命的磅礴續章，將文化視為生生不息、彼此共享、永不停歇的流動盛事。

Culture In Motion 的一大特色，就是 SUPERCHARGED® Boost Bus™。這輛特別訂製的流動文化基地，專門把敘事、音樂、創意參與及賦能體驗，直接帶進社區。

Boost Bus 在東南部穿梭期間，將會途經 Durham（對衡）、Greensboro（格林斯伯勒）、Charlotte（夏洛特）及 Charleston（查理斯頓）等多個城市的文化地標、歷史老區及社區走廊，為這些仍在塑造地區文化風貌的場所帶來注目亮點及蓬勃朝氣。

隨着 Culture In Motion 在全國不斷擴展，東南部為 Jones 的宏大藍圖譜寫重要篇章。她滿懷使命地推動文化前行，串聯社區脈絡，深耕創意生態，讓藝術、賦權及共享文化體驗，在全國遍地開花。

Culture In Motion 由 Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative 提供支援，該倡議致力推動建基於普及接觸、規模效應及社區影響力的長遠文化平台。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 boostbus.com 。 #CultureInMotion

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是一個具前瞻視野的創意工作室及賦能平台，由跨領域藝術家、投資者及慈善家 Kwanza Jones 創立和領導。 在其標誌性的「能量＋意念＋影響力」理念推動下，SUPERCHARGED 創作出充滿動感的音樂、創新的媒體內容及具轉化力的體驗，旨在提升自信、凝聚社群，並啟發具意義的行動。 每一個項目皆承載著 Kwanza 充滿張力的願景，並為日益擴展的 Kwanzaverse 生態系統注入動力。 其使命簡明而充滿動能：提升文化價值、拓展人類潛能，並促進整體人類福祉。 請瀏覽 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

關於阿波羅劇院

阿波羅劇院是美國極具代表性的文化瑰寶。 該機構為一個充滿活力的非牟利組織，扎根哈林社區，連結來自紐約各地、全國以至全球人士。 自 1934 年以來，阿波羅劇院一直致力呈現與創作以非洲僑民社群中黑人藝術家及其聲音為核心的藝術作品。 阿波羅劇院長期致力推動社區參與，既是藝術創新與創意發展的培育平台，亦是促進社會與公民倡議的重要催化力量。 時至今日，阿波羅劇院是全球規模最大的表演藝術機構之一，專注於推動黑人文化與創意發展。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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