文化架构师Kwanza Jones在东南部启动Culture In Motion™，致敬该地区丰富的文化遗产

继南加州、北加州、菲尼克斯、拉斯维加斯、达拉斯和大西洋中部地区的活动之后，全美路演将抵达东南部，通过一系列旨在扩大接触、加强社区联系的活动，致敬这片在黑人文化引领、艺术表达、教育和社区韧性方面底蕴深厚的地区。

北卡罗来纳州夏洛特2026年5月15日 /美通社/ -- 由文化架构师和平台建设者Kwanza Jones创立的全美艺术与赋权巡展Culture In Motion™来到美国东南部，为那些通过历史、创意影响和社区领导力持续塑造美国文化的城市带来SUPERCHARGED®文化平台。

作为全国布局持续拓展的一环，由Kwanza Jones的SUPERCHARGED®赋能、与The Apollo合作呈现的“Culture In Motion”继续踏上全美巡展之旅，走进承载黑人文化、教育、音乐、故事创作、创业精神与公民领导力并且长久以来以此驱动创意与共同进步的诸多地区。

华盛顿特区- 4月25日：获奖作品《Blacks in Wax》的表演者出席由The Apollo与Kwanza Jones于2026年4月25日在华盛顿特区Sandlot Uptown联合举行的Culture In Motion™。 （照片由Jemal Countess/Getty Images为Kwanza Jones的SUPERCHARGED®拍摄）

随着“Culture In Motion”在东南部巡展，Jones持续将该路演打造为全国文化平台，依托共享创意体验，联结各类机构、社区与新兴受众群体，进一步提升知名度、普及度和参与度。

在整个地区，“Culture In Motion”向东南部源远流长的文化底蕴致敬，同时将SUPERCHARGED能量、Apollo的节目、艺术资源和社区活动直接带入社区、校园和公共空间。 "Culture In Motion"通过以社区为核心的活动，联结具有历史意义的文化机构与HBCU空间，赞扬了东南部在创造力、韧性、教育与赋权方面的深厚积淀。

“Culture In Motion”创始人兼执监制、SUPERCHARGE创始人Kwanza Jones表示：“东南部的社区长期以来一直将文化、教育和创造力作为联结、赋权和进步的工具。 ‘Culture In Motion’延续了该传统，通过一系列以弘扬文化、扩大知名度、参与度和普及度为宗旨的活动，将社区、机构与受众紧密联系在一起。”

从Durham作为黑人企业与艺术表达中心的历史角色，到Greensboro的学生运动与教育传统，再到Charlotte日益增长的创意与文化影响力，以及Charleston丰富的艺术遗产与Gullah Geechee 的传承，美国东南部正是路演使命的有力延续，即颂扬文化作为鲜活共融、永不停歇的存在。

“Culture In Motion”的标志性元素是SUPERCHARGED® Boost Bus™，这是一个定制的移动文化空间，旨在将叙事、音乐、创意互动和赋权体验直接带入社区。

在东南部的行程中，Boost Bus将穿越Durham、Greensboro、Charlotte和Charleston的文化地标、历史街区和社区走廊，为继续塑造该地区文化身份的空间带去关注与活力。

随着“Culture In Motion”的全国版图持续扩展，东南地区成为Jones更宏大愿景中的重要篇章，即以初心推动文化流动，联结社区，壮大创意生态系统，并在全国范围内拓展艺术、赋权和共享文化体验的渠道。

“Culture In Motion”得到了 Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative 的支持，该倡议致力于打造以可及性、规模化和社区影响力为根基的长期文化平台。

如需了解更多信息，请访问 boostbus.com 。 #CultureInMotion

关于Kwanza Jones的SUPERCHARGED®

由跨领域艺术家、投资人及慈善家Kwanza Jones创立并领导的SUPERCHARGED®是一个面向未来的创意工作室与赋权平台。 以其标志性公式——能量+意图+影响力——为驱动，SUPERCHARGED打造动态音乐、创新媒体与变革性体验，提升自信、凝聚社区并激发有意义行动。 每一个项目都承载Kwanza高能愿景的印记，并为不断壮大的Kwanzaverse生态系统贡献力量。 SUPERCHARGED的使命简单却充满力量：提升文化、拓展人类潜能，并升华人类境界。 访问 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARG

关于The Apollo

The Apollo是美国的文化瑰宝。 The Apollo是一个扎根于哈莱姆社区、充满活力的非营利组织，吸引着来自纽约、全美乃至世界各地的人们。 自1934年以来，The Apollo一直致力于颂扬、创造并呈现以非裔艺术家与非洲侨民群体声音为核心的作品。 长期以来，The Apollo始终倡导社区参与，既是艺术创新与创造力的孵化器，也是社会与公民倡导的催化剂。 如今，The Apollo已成为全球致力于黑人文化与创造力的最大表演艺术机构。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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