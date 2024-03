La Asamblea General de Colorado saca adelante el proyecto de ley "Productos menstruales gratuitos para estudiantes" de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes

El proyecto de ley garantizaría a los estudiantes de secundaria y bachillerato de Colorado el acceso a productos menstruales gratuitos en los aseos

DENVER, 6 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Justice Necessary, organización sin ánimo de lucro con sede en Colorado, en colaboración con los miembros de la Cámara de Representantes Brianna Titone (distrito 27 de la Cámara, Jefferson) y Jenny Wilford (distrito 34 de la Cámara, Adams), que actúan como copatrocinadoras principales en la Cámara, mientras que la senadora Janet Buckner (distrito 29 del Senado, Arapahoe) y la senadora Faith Winter (distrito 25 del Senado, Adams, Broomfield, Weld) actúan como copatrocinadoras principales en el Senado, presentaron "Productos menstruales gratuitos para estudiantes, HB24-1164" en la 74ª Asamblea General de Colorado. El proyecto de ley salió de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes por 7 votos a favor y 4 en contra.

Si se aprueba, garantizaría que las alumnas de sexto a duodécimo grado pudieran acceder a productos menstruales en los baños escolares, sobre la base del actual "Programa de subvenciones para la accesibilidad a productos de higiene menstruales" para fomentar el suministro de estos artículos en un mayor número de distritos escolares de Colorado.

"Como presidenta de la Comisión de Educación del Senado, mi objetivo es promover un entorno justo y solidario para las alumnas de Colorado. Este proceso legislativo es un paso crucial en esta dirección. Se trata de garantizar que todas las estudiantes puedan acceder a los recursos que necesitan para prosperar, creando un entorno más integrador y acogedor para nuestra comunidad", declaró la senadora Buckner.

Según el estudio sobre la pobreza menstrual entre adolescentes de Colorado de 2024, encargado por Justice Necessary en enero de 2024, en Colorado, el 90 por ciento de las adolescentes ha iniciado su menstruación de forma inesperada en público sin los productos necesarios, el 80 por ciento ha faltado a clase debido a la falta de productos menstruales, y el 65 por ciento ha perdido oportunidades de participar en actividades extraescolares por el mismo motivo.

"El acceso a los productos menstruales no es solo una cuestión de higiene, sino que permite a los estudiantes participar plenamente en su educación, deportes, actividades extraescolares y en todos los ámbitos de la vida, garantizando que su potencial no tenga límites", puntualizó Diane Cushman Neal, fundadora y presidenta de Justice Necessary.

"Garantizar el acceso a los productos menstruales en escuelas es un componente fundamental de mi compromiso con el apoyo a las familias y alumnos de Colorado", fueron las palabras de la representante Jenny Wilford. "Si las estudiantes pueden acceder a los productos menstruales, pueden enfocarse en su educación sin tener que preocuparse por las interrupciones menstruales, contribuyendo en última instancia a su bienestar general y al progreso en nuestro estado".

"Las escuelas facilitan productos básicos como papel higiénico y jabón de manos para atender las necesidades corporales básicas. Es lógico pensar que deberíamos también asegurarnos de que las alumnas tengan un fácil acceso a los productos menstruales para favorecer su educación y bienestar continuos", manifestó la representante Brianna Titone.

"Los productos menstruales en las escuelas no son solo una cuestión de comodidad, sino de defensa de la dignidad y el bienestar de todas las alumnas. Nadie debería tropezar con obstáculos en su educación por falta de artículos de primera necesidad. Estamos dando un paso necesario hacia un entorno educativo más compasivo e integrador en el que todas las alumnas puedan prosperar", declaró la senadora Winter.

"Con más de 370 dispensadores en 35 de nuestras escuelas de secundaria y bachillerato, las escuelas públicas de Jeffco han notado muy positivamente la colaboración con Justice Necessary a lo largo de los años", afirmó la superintendente escolar Tracy Dorland. "Siempre es una prioridad para mí que nuestro distrito fomente entornos de aprendizaje en los que las estudiantes puedan venir a clase y centrarse precisamente en eso, en aprender y participar en el aula".

"Proporcionar estos productos –que son necesidades, no lujos– crea la atención que nuestras alumnas necesitan para sentirse seguras y protegidas en su entorno escolar", señaló la directora de Servicios de Salud de Escuelas Públicas de Jeffco, Margaret Huffman. "Es una solución sencilla a un reto importante".

Entre los defensores que apoyan el proyecto de ley se encuentran la American Academy of Pediatrics-Colorado Chapter, Colorado Education Association, AFT Colorado, Colorado Organization for Latina Opportunity and Reproductive Rights, I Support the Girls, Alliance for Period Supplies, PERIOD., The Women's Foundation of Colorado, Grace Upon Grace Project, Project Distributing Dignity, State Innovation Exchange Action, Colorado Fiscal Institute, Red Equity, Nourish Colorado, State Innovation Exchange Action y The Junior League.

"La búsqueda del aprendizaje e implicación del estudiante es un objetivo común: garantizar el acceso a unos aseos completamente equipados facilita esta tarea crucial", declaró Cushman Neal.

