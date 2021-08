LA Auto Show® 2021 apre la registrazione per il suo raduno globale dei media e del settore Automobility LA®

Svolgendosi nel primo mercato della nazione in termini di veicoli a zero emissioni e di acquisto di autoveicoli (JD Power, maggio 2021), AutoMobility LA è la destinazione principale per le aziende automobilistiche e tecnologiche, gli influencer e i decisori politici quale occasione per riunirsi, testimoniare e discutere le novità in fatto di innovazione nel settore dei trasporti. I professionisti qualificati interessati a partecipare al 2021 AutoMobility LA sono invitati a registrarsi per i Pass su automobilityla.com/register .

"Abbiamo già avuto conferma da un'interessante carrellata di case automobilistiche storiche e nuove che si presenteranno al pubblico globale e mostreranno le loro ultime novità in fatto di trasporti personali", ha dichiarato Lisa Kaz, proprietaria di LA Auto Show. Nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi saranno pubblicati ulteriori annunci sulle presentazioni di veicoli e sulla programmazione di 2021 AutoMobility LA.

Dopo AutoMobility LA, LA Auto Show 2021 aprirà le porte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Per ulteriori informazioni o per prenotare alloggi presso gli hotel ufficiali dello show, visitare il sito web:AutoMobilityLA.com.

AutoMobility LA ed LA Auto Show saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza richiesti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles. Per informazioni aggiornate e linee guida in vista dell'imminente evento, visitare AutoMobiiltyLA.com o LAAutoShow.com.

Informazioni sul Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®)

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo grande Salone dell'automobile nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più influenti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. La fiera è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, LA Auto Show contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, segui LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Le aziende interessate a partecipare all'imminente LA Auto Show e/o alle giornate dei media e del settore (AutoMobility LA), possono contattare Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show all'indirizzo [email protected]. Per richieste stampa, inviare un'e-mail a Kat Kirsch all'indirizzo [email protected] .

