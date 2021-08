LA Auto Show® 2021 opent registratie voor zijn wereldwijde media- en industriedagen -- Automobility LA®

AutoMobility LA, gehouden op de nummer 1 markt voor emmisievrije auto's van het land, is de uitgelezen bestemming voor auto- en techbedrijven, influencers en beleidsmakers om bijeen te komen en alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vervoer te bekijken en bespreken. Gekwalificeerde professionals die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de 2021 AutoMobility LA worden gevraagd zich aan te melden via automobilityla.com/register .

"Een indrukwekkende reeks nieuwe en traditionele autofabrikanten hebben reeds bevestigd dat ze komen met wereldwijde primeurs en het nieuwste van het nieuwste zullen tonen op het gebied van persoonsvervoer," aldus Lisa Kaz, eigenaar van de LA Auto Show. In de komende weken en maanden zal er meer bekend worden gemaakt over autoprimeurs en de programmering van de 2021 Automobility LA.

Na afloop van de AutoMobility LA zal de 2021 LA Auto Show van 19 tot 28 november zijn deuren openen voor het grote publiek. Voor aanvullende informatie of het boeken van accommodatie bij de officiële hotelpartner van de show, kunt u terecht op: AutoMobilityLA.com.

AutoMobility en de LA Auto Show zullen worden gehouden in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen vereist door het Los Angeles County Department of Public Health. Voor de laatste informatie en richtlijnen naarmate de show nabij komt, ga naar AutoMobilityLA.com of LAAutoShow.com

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) werd opgericht in 1907. De show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan de komende LA Auto Show en/of haar media- en industriedagen (AutoMobility, LA) kunnen contact opnemen met Terri Toennies, Voorzitter van de LA Auto Show, op [email protected]. Voor persvragen kunt u een e-mail sturen naar Kat Kirsch op [email protected] .

