Le Salon LA Auto Show® 2021 lance les inscriptions pour son grand rassemblement des médias et de l'industrie - Automobility LA®

Organisé sur le premier marché des véhicules à zéro émission et du marché d'achat de voitures du pays (JD Power, mai 2021), AutoMobility LA est la destination privilégiée des entreprises automobiles et technologiques, des personnes influentes et des décideurs politiques pour se réunir, assister et discuter des dernières innovations en matière de transport. Les professionnels qualifiés souhaitant participer à l'AutoMobility LA 2021 sont invités à s'inscrire pour obtenir des pass sur automobilityla.com/register .

« Les constructeurs automobiles, nouveaux et anciens, ont déjà confirmé qu'ils feraient leurs débuts dans le monde entier et présenteraient leurs dernières innovations en matière de transport personnel », a déclaré Lisa Kaz, propriétaire du LA Auto Show. D'autres annonces concernant les dévoilements de véhicules et la programmation de l'AutoMobility LA 2021 seront faites dans les semaines et les mois à venir.

Après AutoMobility LA, le LA Auto Show 2021 ouvrira ses portes au public du 19 au 28 novembre. Pour de plus amples informations ou pour réserver un hébergement auprès du fournisseur officiel d'hôtels du salon, rendez-vous sur AutoMobilityLA.com.

AutoMobility LA et le salon de l'automobile de Los Angeles seront organisés conformément à tous les protocoles de sécurité requis par le département de la santé publique du comté de Los Angeles. Pour obtenir les dernières informations et directives à l'approche du salon, rendez-vous sur AutoMobiiltyLA.com ou LAAutoShow.com.

À propos du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est largement reconnu comme l'un des salons les plus influents au monde. Reflétant son emplacement, le salon rend hommage à l'histoire d'amour que les habitants de Los Angeles entretiennent avec leurs voitures et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de Thanksgiving et représente une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, des passionnés de voitures et des familles souhaitant profiter d'une journée pendant les vacances. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show apporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

Les entreprises souhaitant participer au prochain LA Auto Show et/ou à ses journées des médias et de l'industrie (AutoMobility LA) sont priées de contacter Terri Toennies, présidente du LA Auto Show, à l'adresse [email protected]. Pour les demandes de presse, veuillez contacter Kat Kirsch à l'adresse [email protected].

