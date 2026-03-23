"Sea Lion" presenta el primer sistema de propulsión híbrido disponible para el SUV insignia de Kia

La campaña marca el comienzo de una nueva era para el Telluride, con un consumo estimado por la EPA de 35 mpg combinado y una autonomía total de 637 millas1 en la versión EX FWD

IRVINE, Calif., 23 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ya se está emitiendo la segunda entrega de la campaña publicitaria del nuevo SUV Kia Telluride del 2027. Como el primer vehículo híbrido ensamblado en el estado de Georgia, el Telluride de segunda generación combina un rendimiento y una aceleración excepcionales con una eficiencia sobresaliente y una comodidad y conveniencia superiores a las de su segmento.

LA CAMPAÑA CREATIVA DEL NUEVO KIA TELLURIDE DEL 2027 MUESTRA EL SISTEMA DE PROPULSIÓN TURBO-HÍBRIDO DISPONIBLE PARA EL SUV (PRNewsfoto/Kia America)

"León Marino" narra el viaje de una familia para hacer realidad el sueño de un niño. Abrazando a su peluche favorito en la espaciosa segunda fila del Telluride Turbo-Híbrido, emprenden un largo viaje por carretera que atraviesa un valle, cruza montañas y termina en una costa rocosa. La familia sale del Telluride y camina hacia donde jóvenes leones marinos toman el sol. Lleno de alegría, el niño deja su peluche junto a su réplica real y retrocede un paso. El curioso león marino se acerca al peluche y lo abraza, llenando de ternura los corazones de nuestra familia.

"Con la potencia turbo híbrida y una autonomía total de hasta 1020 km en la versión EX FWD, además de mayor espacio y un nuevo y audaz diseño, estamos encantados de presentar a nuestros clientes el primer Telluride Turbo-Híbrido", declaró Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia América. "El Telluride Turbo-Híbrido ofrece todo lo que la gente adora del Telluride: su perfil robusto, un interior de primera categoría y capacidad para tres filas de asientos. Esta creativa campaña ilustra cómo el Telluride Turbo-Híbrido se integrará a la perfección en sus vidas y les permitirá hacer más cada día".

Con mayor longitud total, más espacio de carga y mayor amplitud interior que la generación anterior, además de un habitáculo que evoca un santuario, equipado con características y materiales propios de los SUV de lujo, la segunda generación del Telluride llegó de serie con un motor turboalimentado y ahora está disponible con un motor híbrido turboalimentado de hasta 329 caballos de fuerza y un consumo estimado por la EPA de 35 MPG combinado2 para la versión EX FWD. Abundan las características bien pensadas. La iluminación LED completa del suelo disponible y el nuevo monitor de visión del suelo3 (exclusivo de la versión X-Pro), Apple CarPlay4 y Android Auto5 inalámbricos de serie en todos los niveles de equipamiento, junto con una gran cantidad de nuevas características de comodidad y tecnología, establecen un nuevo referente.

La campaña integral, que comenzó con el anuncio «Horse Herder», incluye componentes de televisión, televisión conectada (CTV), redes sociales de pago, publicidad digital de estilo de vida, publicidad exterior y canales para propietarios. Los elementos de transmisión incluyen anuncios de 30 y 60 segundos, y versiones reducidas de 15 y 6 segundos que destacan características específicas del Telluride, como el diseño X-Pro y el sistema de propulsión híbrido; la altura libre al suelo mejorada de 9.1 pulgadas disponible; y los ganchos de remolque delanteros disponibles6.

Disponible en las versiones LX, S, EX, SX y SX-Prestige, así como en las elegantes versiones X-Line y X-Pro, el Telluride del 2027 ya se encuentra en los concesionarios, y se espera que el Telluride Turbo Hybrid llegue en las próximas semanas. Disponible en las versiones LX, S, EX, SX y SX-Prestige, así como en las elegantes versiones X-Line y X-Pro, el Telluride del 2027 ya se encuentra en los concesionarios, y se espera que el Telluride Turbo Hybrid llegue en las próximas semanas.

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 Según la autonomía indicada en fueleconomy.gov, que advierte que esta se calcula con el depósito lleno y considerando que se utilizará el 100% del combustible antes de repostar, la autonomía real puede variar según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de manejo y el estado del vehículo. Kia recomienda repostar lo antes posible tras encenderse el testigo de reserva de combustible, o incluso antes.

2 Según estimaciones de la EPA, el consumo real puede variar según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de manejo y el estado del vehículo. Para más información, visite www.fueleconomy.gov.

3 El sistema Ground View Monitor (GVM) no muestra video en tiempo real y no sustituye la conducción segura. Es posible que el GVM no muestre todos los objetos que se encuentran debajo del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

4 Apple CarPlay funciona con datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple, Inc.

5 La interfaz de usuario de Android Auto es un producto de Google y se aplican sus términos y políticas de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto disponible en Google Play y un smartphone compatible con Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

6 Requiere equipo adicional. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones. Tenga siempre precaución al usar ganchos de recuperación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940665/Kia_America_2027_Telluride.jpg

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FUENTE Kia America