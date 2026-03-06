La Casa Abierta del Cementerio de la Puerta del Cielo del 14 al 15 de marzo ofrece un recorrido por el nuevo mausoleo de la capilla y la oportunidad de fijar los precios de 2025 antes del 16 de marzo

La jornada de puertas abiertas también proporciona un beneficio importante para las familias que planifican con anticipación: los visitantes que asistan tendrán la oportunidad de fijar los precios de 2025 antes de un aumento de precios programado para el 16 de marzo de 2026.

Los huéspedes podrán explorar el Mausoleo de la Resurrección de la Capilla, un mausoleo interior de nueva construcción con criptas de mármol pulido, nichos de cremación con frente de vidrio y un espectacular mosaico de dos pisos del Cristo Resucitado. La obra de arte y la arquitectura sagradas están diseñadas para reflejar la promesa cristiana de la resurrección y la vida eterna.

Durante el evento, asesores de planificación conmemorativa con conocimientos estarán disponibles para responder preguntas y proporcionar orientación sobre las opciones de entierro, cremación y conmemoración. Los asesores también pueden discutir los beneficios de planificación previa y las opciones de financiamiento disponibles, ayudando a las familias a tomar decisiones reflexivas en un entorno respetuoso y sin presión.

Para muchos católicos, la planificación previa de los arreglos funerarios se considera un acto de amor que protege a los miembros de la familia de decisiones difíciles durante los momentos de dolor, al tiempo que garantiza que los arreglos finales reflejen tanto los deseos personales como las tradiciones sagradas de la Iglesia.

La jornada de puertas abiertas tiene lugar durante el tiempo de Cuaresma, cuando muchos católicos reflexionan sobre la fe, la renovación y la promesa de la vida eterna. El fin de semana ofrece a las familias una oportunidad pacífica para explorar sus opciones mientras toman medidas para proteger el patrimonio y el legado de su familia.

El cementerio y mausoleo de la Puerta del Cielo se encuentra en 225 Ridgedale Avenue, East Hanover, Nueva Jersey.

Si bien los visitantes sin cita previa son bienvenidos, se anima a los huéspedes a confirmar su asistencia en línea con anticipación para que el personal pueda prepararse mejor para ayudar a los visitantes.

Para confirmar su asistencia o más información, visite: https://rcancem.org/open-house/gate-of-heaven

Las familias que asistan al fin de semana de puertas abiertas tendrán la oportunidad de obtener opciones de conmemoración a los precios actuales de 2025 antes del aumento del 16 de marzo.

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark