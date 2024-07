La centrale hydroélectrique Gribo-Popoli de POWERCHINA annonce son raccordement au réseau et le début de son exploitation commerciale

La coopération en matière d'énergie verte s'intensifie entre la Chine et la République de Côte d'Ivoire

BEIJING, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China (" POWERCHINA " ou " la Société ") a annoncé la mise en service du premier groupe du projet de centrale hydroélectrique de Gribo-Popoli sur le fleuve Sassandra dans la province de Soubre en Côte d'Ivoire, construite par la Société, après une opération d'essai avec succès de 72 heures le 5 juin 2024, réalisant la connexion au réseau en avance sur le calendrier et entrant officiellement dans les opérations commerciales. Ce succès accélérera le développement économique et social de la Côte d'Ivoire en équilibrant les recettes et les dépenses dans le secteur de l'électricité, ce qui améliorera considérablement les moyens de subsistance des habitants.

Le projet de centrale hydroélectrique de Gribo-Popoli est situé en aval de la centrale hydroélectrique de Soubre, achevée par POWERCHINA. Il s'agit de la deuxième centrale électrique construite par la société sur le bassin du fleuve Sassandra, qui se développe rapidement. La centrale est équipée de trois groupes Bulbe d'une puissance installée totale de 112,9 MW et d'une capacité de stockage de 82 millions de mètres cubes. Le barrage a une longueur de 4,2 kilomètres et une hauteur maximale d'environ 18,58 mètres. Depuis le lancement officiel du projet en août 2021, l'équipe sur place a surmonté de nombreux défis et a promu avec succès la mise en œuvre du projet, ajoutant de l'électricité propre à la Côte d'Ivoire.

Une fois pleinement opérationnel, le projet de centrale hydroélectrique de Gribo-Popoli aura des retombées économiques et sociales considérables. Le projet aidera la Côte d'Ivoire à atteindre ses deux objectifs de réduction des émissions de carbone et à produire de l'énergie supplémentaire pour soutenir les pays voisins. En fournissant un surplus d'électricité, le pays renforcera son rôle de principal fournisseur d'énergie en Afrique de l'Ouest, ce qui profitera à l'ensemble de la région.

Le Directeur Général du Maître d'Ouvrage de la centrale hydroélectrique de Gribo-Popoli, M. Noumory Sidibe, a déclaré : "Il s'agit d'un projet clé dans la mise en œuvre de la stratégie de développement des énergies propres de la Côte d'Ivoire : "Il s'agit d'un projet clé dans la mise en œuvre de la stratégie de développement des énergies propres de la Côte d'Ivoire, qui contribuera de manière positive à l'expansion de l'approvisionnement en électricité et des exportations du pays. Le gouverneur KONE a également exprimé sa satisfaction quant à l'avancement du projet, notant que l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Gribo-Popoli fera de la province de Soubre une source de fierté pour l'ensemble de la nation.

Le projet Gribo-Popoli s'intègre profondément dans la communauté locale, en se concentrant sur la construction à grande échelle et en fournissant une assistance importante. L'équipe du projet a réparé des routes et construit des écoles primaires, entretenant ainsi des liens étroits avec les habitants. Le tronçon de route réparé, crucial en raison de son trafic élevé, relie la clinique médicale St. Mary et la station-service Total Energy. Gravement endommagée auparavant, la réparation a grandement amélioré la commodité et la sécurité de la communauté.

À l'avenir, POWERCHINA continuera d'apporter davantage d'énergie propre à la région africaine et d'obtenir des résultats mutuellement bénéfiques dans un nombre croissant de domaines.

À propos de POWERCHINA

Fondé en 2011, Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) est un groupe de construction de premier plan spécialisé dans l'investissement et le financement, la planification et la conception, la construction des travaux, la fabrication d'équipements et la gestion des opérations. L'entreprise a occupé le 105ème rang modial selon le classement Fortune 500 pour l'année 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2455460/image.jpg