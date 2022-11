La Chine lance le premier projet CCUS de 10 millions de tonnes afin d'étudier des solutions de décarbonisation pour les entreprises industrielles de l'est du pays

Sinopec, Shell, China Baowu et BASF vont explorer le développement de CCUS open-source pour atteindre les objectifs en matière de carbone

SHANGHAI, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a signé un protocole d'accord non contraignant avec Shell, China Baowu et BASF pour lancer le premier projet de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) de 10 millions de tonnes dans l'est de la Chine. Ce projet open source aidera les industries de la région à décarboniser leurs activités et à établir des chaînes d'approvisionnement à faible teneur en carbone, ce qui permettra de développer le CCUS en Chine et d'atteindre les objectifs de la région en matière de « double carbone ».

Le CCUS, processus de réduction du carbone consistant à capturer et à utiliser efficacement le CO 2 des émissions d'origine industrielle, est une technologie qui a le potentiel de réduire considérablement les émissions à grande échelle et d'être un élément clé sur la voie de la neutralité carbone.

Le projet étudiera la faisabilité du transport du CO 2 produit par les installations industrielles des cours moyen et inférieur du fleuve Yangtze (notamment par les entreprises sidérurgiques, chimiques, électriques et cimentières) vers une station de réception du CO 2 , puis vers des sites de stockage à terre ou en mer via des pipelines à courte distance. L'objectif est d'offrir aux entreprises industrielles une solution souple et efficace de réduction des émissions de carbone. Sinopec, Shell, China Baowu et BASF soutiendront non seulement la décarbonisation des industries actuelles et la création de chaînes de valeur de produits à faible teneur en carbone, mais accéléreront également le développement de produits à faible teneur en carbone et d'une économie circulaire verte à faible teneur en carbone.

« Sinopec travaillera en collaboration avec Shell, China Baowu et BASF pour étendre la décarbonisation commerciale et promouvoir activement le développement de la chaîne industrielle complète du CCUS, en contribuant non seulement au développement vert de la Chine, mais aussi du monde. Sinopec continuera à viser une coopération mutuellement bénéfique avec ses partenaires mondiaux, à atteindre ses objectifs d'ouverture et de développement vert de haut niveau, et à travailler à la réalisation de ses objectifs de plafonnement et de neutralité du carbone », a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec.

Sinopec s'est engagé à diriger le développement industriel du CCUS en Chine. En 2012, Sinopec a lancé le premier projet CCUS de centrale à charbon de Chine dans le champ pétrolifère de Shengli, et en 2015, elle a collaboré avec Sinopec Nanjing Chemical Industries Co., Ltd. et Sinopec East China Oil and Gas Company pour ouvrir la voie à l'utilisation des ressources en CO 2 dans l'ensemble de ses entreprises en amont et en aval. Sinopec a capturé 1,52 million de tonnes de CO 2 en 2021. Le premier projet CCUS de la Chine à l'échelle mégatonne , le projet CCUS du champ pétrolifère de Qilu-Shengli, a été officiellement lancé au début de 2022.

