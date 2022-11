-China lanza el primer proyecto CCUS de 10 millones de toneladas para estudiar soluciones de descarbonización para las empresas industriales del este de China

Sinopec, Shell, China Baowu y BASF explorarán el desarrollo de CCUS de código abierto para lograr los objetivos de carbono

SHANGHAI , 5 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ha firmado un memorando de entendimiento no vinculante con Shell, China Baowu y BASF para poner en marcha el primer proyecto de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) de 10 millones de toneladas en el este de China. El proyecto de código abierto ayudará a las industrias de la región a descarbonizar sus operaciones y a establecer cadenas de suministro con bajas emisiones de carbono, liderando el desarrollo de CCUS en China y alcanzando los objetivos de "doble carbono" de la región.

CCUS, el proceso de reducción de carbono que consiste en capturar y utilizar eficazmente el CO 2 de las emisiones de origen industrial, es una tecnología que tiene el potencial de reducir significativamente las emisiones a gran escala y ser un componente clave en el camino hacia la neutralidad del carbono.

El proyecto estudiará la viabilidad de transportar el CO 2 producido por las plantas industriales del curso medio y bajo del río Yangtze (incluidas las empresas siderúrgicas, químicas, energéticas y cementeras) a una estación de recepción de CO 2 , para luego transportarlo a lugares de almacenamiento en tierra o en el mar a través de tuberías de corta distancia. Su objetivo es ofrecer a las empresas industriales una solución flexible y eficaz para la reducción del carbono. Sinopec, Shell, China Baowu y BASF no solo apoyarán la descarbonización de las industrias actuales y la construcción de cadenas de valor de productos con bajas emisiones de carbono, sino que también acelerarán el desarrollo de productos con bajas emisiones de carbono y una economía circular verde con bajas emisiones de carbono.

"Sinopec colaborará con Shell, China Baowu y BASF para ampliar la descarbonización comercial y promover activamente el desarrollo de toda la cadena de la industria de CCUS, contribuyendo no sólo al desarrollo ecológico de China, sino también del mundo. Sinopec seguirá aspirando a una cooperación mutuamente beneficiosa con sus socios mundiales, cumpliendo con nuestros objetivos de apertura de alto nivel y desarrollo ecológico, y trabajando para hacer realidad nuestros objetivos de reducción y neutralidad del carbono", dijo Ma Yongsheng, presidente de Sinopec.

Sinopec se ha comprometido a liderar el desarrollo industrial chino de CCUS. En 2012, Sinopec puso en marcha el primer proyecto de CCUS de centrales eléctricas de carbón de China en el yacimiento petrolífero de Shengli, y en 2015 colaboró con Sinopec Nanjing Chemical Industries Co, Ltd. y Sinopec East China Oil and Gas Company para ser pionera en la utilización de recursos de CO 2 en todas sus empresas upstream y downstream. Sinopec capturó 1,52 millones de toneladas de CO 2 en 2021. El primer proyecto de CCUS a escala de megatones de China, el proyecto de CCUS de Qilu-Shengli Oilfield, se puso en marcha oficialmente a principios de 2022.

