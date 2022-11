China presenta su primer proyecto CCUS de 10 millones de toneladas a fin de explorar soluciones de descarbonización para empresas industriales en el este del país

Sinopec, Shell, China Baowu y BASF explorarán el desarrollo de CCUS de código abierto para lograr los objetivos de carbono

SHANGHÁI, 4 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") firmó un memorando de entendimiento no vinculante con Shell, China Baowu y BASF para la ejecución del primer proyecto de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) de 10 millones de toneladas en el este de China. El proyecto de código abierto apoyará a las industrias de la región para que descarbonicen sus operaciones y establezcan cadenas de suministro con bajas emisiones de carbono, a fin de liderar el desarrollo de CCUS de China y alcanzar los "objetivos duales de carbono" de la región.

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) firmó un memorando de entendimiento no vinculante con Shell, China Baowu y BASF en la CIIE 2022 para la ejecución en China del primer proyecto de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) de 10& millones de toneladas en la región este del país. (PRNewsfoto/SINOPEC)

CCUS, el proceso de reducción de carbono para capturar y hacer un uso eficaz del CO 2 a partir de emisiones de origen industrial, es una tecnología que tiene el potencial de reducir significativamente las emisiones a gran escala y ser un componente clave en el camino hacia el logro de la neutralidad de carbono.

El proyecto explorará la viabilidad de transportar el CO 2 producido por plantas industriales en los tramos medio e inferior del río Yangtsé (incluido el que generan empresas siderúrgicas, químicas, energéticas y de cemento) a una estación receptora de CO 2 , y luego transportará el CO 2 a centros de almacenamiento en tierra o mar a través de tuberías de corta distancia. Su objetivo es ofrecer a las empresas industriales una solución flexible y eficiente de reducción de carbono. Sinopec, Shell, China Baowu y BASF no solo apoyarán la descarbonización de las industrias actuales y la creación de cadenas de valor de productos con bajas emisiones de carbono, sino que también acelerarán el desarrollo de estos productos y una economía circular ecológica con bajas emisiones de carbono.

"Sinopec trabajará junto con Shell, China Baowu y BASF para incrementar la descarbonización comercial y promover activamente el desarrollo de toda la cadena industrial de CCUS, no solo a través de contribuciones al desarrollo ecológico de China, sino también al del mundo. Sinopec seguirá apuntando a una cooperación mutuamente beneficiosa con nuestros socios globales a fin de cumplir con nuestros objetivos de apertura de alto nivel y desarrollo ecológico y de trabajar para lograr nuestros objetivos de emisiones máximas y neutralidad de carbono", afirmó Ma Yongsheng, presidente de Sinopec.

Sinopec está comprometida a liderar el desarrollo industrial de CCUS en China. En 2012, Sinopec presentó el primer proyecto CCUS de central eléctrica a carbón de China en Shengli Oilfield, y en 2015 colaboró con Sinopec Nanjing Chemical Industries Co., Ltd. y Sinopec East China Oil and Gas Company para ser pioneros en la utilización de los recursos de CO 2 en sus empresas de fase inicial y final. Sinopec capturó 1,52 millones de toneladas de CO 2 en 2021. El primer proyecto de CCUS a escala de megatones de China, el proyecto CCUS de yacimientos petrolíferos Qilu-Shengli, se presentó oficialmente a principios de 2022.

Para obtener más información, visite Sinopec.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1938364/image_1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FUENTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC