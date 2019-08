La colaboración internacional para mejorar la atención del cáncer en el África subsahariana anuncia que la gestión de la mayoría de los cánceres de adultos está cubierta por las pautas armonizadas de la NCCN

ADDIS ABEBA, Etiopía y PLYMOUTH MEETING (Encuentro de Plymouth), Pensilvania, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Un proyecto de colaboración de la National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), la African Cancer Coalition (ACC), la American Cancer Society (ACS) y otras, que procura mejorar los resultados del tratamiento del cáncer en el África subsahariana ingresa en el día de hoy a una nueva fase en Addis Abeba, Etiopía. Los oncólogos de 11 países africanos –junto con los directores ejecutivos de la ACS y la NCCN— están asistiendo a un encuentro organizado por el Ministerio de Salud de Etiopía. De acuerdo a la ACS, los asistentes ayudarán a finalizar las NCCN Harmonized Guidelines™ (Pautas armonizadas de la NCCN) adicionales para el África subsahariana, elevando el total a 42 pautas que ofrecen recomendaciones sobre las mejores prácticas para el tratamiento del cáncer, dirigidas a más del 86% del total de adultos que padecen esta enfermedad a nivel de toda la región.

"El cáncer puede ser el doble de letal en el África subsahariana que en Estados Unidos", afirmó Robert W. Carlson, MD y director ejecutivo de la NCCN. "Al proporcionar acceso gratuito online a las últimas investigaciones y análisis, podemos ayudar a los proveedores médicos locales a salvar más vidas. Más de 7.000 copias de las NCCN Harmonized Guidelines para el África subsahariana han sido descargadas del sitio Web de la NCCN y muchas más a través de nuestra aplicación móvil".

"La American Cancer Society tiene el orgullo de formar parte de este importante paso en pro de la estandarización de la atención oncológica en África", manifestó Gary Reedy, director ejecutivo de la American Cancer Society. "La armonización de 42 pautas de la NCCN constituye un enorme logro que no habría sido posible sin la colaboración de personas e instituciones comprometidas con los avances en la atención oncológica en África".

La primera edición de las NCCN Harmonized Guidelines™ para el África subsahariana hizo su debut en noviembre de 2017, durante la conferencia bienal de la African Organisation for Research and Training in Cancer (AORTIC) que se celebró en Kigali, Ruanda. Además de abarcar varios tipos de cáncer, también proporcionan recomendaciones de tratamiento para el control del dolor, la supervivencia, el abandono del hábito de fumar y otros aspectos de la atención de apoyo. La lista completa de las pautas actuales y futuras se puede encontrar en NCCN.org/harmonized.

Las recomendaciones médicas han sido aprobadas oficialmente en Etiopía, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia. Juntos, estos países albergan al 43% de la población del África subsahariana.

"A medida que los movimientos africanos y los especialistas preparan una respuesta a la creciente epidemia del cáncer, han identificado la necesidad de contar con pautas para el tratamiento del cáncer que reflejen los conocimientos clínicos más actualizados y proporcionen flexibilidad para su aplicación en los distintos niveles de recursos, desde los centros oncológicos de vanguardia hasta los hospitales comunitarios básicos", declaró el Prof. Isaac F. Adewole, FAS, FRCOG, FSPSP, DSc y hasta hace poco Honorable Ministro de Salud de Nigeria. "Sin estas pautas, no sería posible ampliar el acceso al tratamiento para satisfacer las necesidades de las personas con cáncer".

Las NCCN Harmonized Guidelines™ utilizan códigos de colores para representar tanto la atención óptima que los países de bajos y medianos recursos aspiran a proporcionar, como los enfoques pragmáticos que proporcionan opciones de tratamiento efectivas para entornos con recursos limitados. Están basadas en las NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®), que contienen recomendaciones de paneles interdisciplinarios de expertos provenientes de los 28 principales centros académicos especializados en cáncer que conforman la NCCN. Las NCCN Guidelines® son el estándar reconocido para las políticas clínicas de la atención oncológica y constituyen las pautas de práctica clínica más exhaustivas y más frecuentemente actualizadas de las que se disponga en cualquier área de la medicina. Abarcan la mayoría de los tipos de cáncer, además de la atención de apoyo, la prevención y el screening genético. En mayo de 2019, la NCCN comenzó a incluir recomendaciones para cánceres pediátricos.

