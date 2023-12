La collaboration internationale pour l'amélioration des soins contre le cancer en Afrique subsaharienne actualise ses ressources pour la sixième année consécutive

Cet effort collectif d'optimisation et de normalisation des pratiques de traitement couvre aujourd'hui plus de 90 % des cancers chez les adultes, ainsi qu'un nombre croissant de maladies pédiatriques.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - une alliance des principaux centres universitaires de cancérologie aux États-Unis - célèbre six années de collaboration avec l'African Cancer Coalition (ACC), l'American Cancer Society (ACS) et la Clinton Health Access Initiative (CHAI), dans le cadre de l'initiative Allied Against Cancer. Cette collaboration a été mise en place pour soutenir la communauté des oncologues d'Afrique subsaharienne et lui permettre de renforcer les capacités des systèmes de santé, de prodiguer des soins anticancéreux de qualité et d'améliorer l'accès à ces soins pour tous les patients.

Les activités d'Allied Against Cancer comprennent plusieurs initiatives, notamment l'élaboration des Lignes directrices harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne. Ces recommandations fondées sur des données probantes reposent sur un consensus d'experts régionaux, et concernent des approches adaptées au contexte pour le traitement de presque tous les cancers chez l'adulte dans plus d'une douzaine de pays dans cette région.

Les Lignes directrices harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne sont disponibles gratuitement sur le site NCCN.org/harmonized ou via l'appli de la Bibliothèque Virtuelle des directives du NCCN® .

« La communauté oncologique d'Afrique subsaharienne (ASS) travaille avec le NCCN pour renforcer la capacité de nos professionnels à relever les défis liés à la prise en charge du cancer en Afrique subsaharienne, et du nombre de cas qui augmentent à un rythme significatif », a déclaré le professeur Isaac Adewole, ancien ministre nigérian de la santé et coprésident de l'ACC. « Les activités et les outils du réseau Allied Against Cancer, notamment les lignes directrices harmonisées du NCCN, nous aident à garantir que les soins contre le cancer peuvent être prodigués conformément aux dernières recherches et sur la base de l'intégralité des ressources disponibles. La normalisation des soins selon les meilleures pratiques établies nous permet de mieux anticiper nos besoins notamment en matière de médicaments, et facilite la négociation des prix et l'augmentation des infrastructures nécessaires ainsi que la participation à des essais cliniques et à des conférences ou réunions internationales. »

Les premières lignes directrices harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne ont été présentées pour la première fois en novembre 2017, lors de la conférence internationale biennale de l' AORTIC (Organisation Africaine pour la Recherche et la Formation en Cancérologie) sur le cancer en Afrique, qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda.

Depuis lors, la bibliothèque s'est enrichie de 54 Lignes directrices harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne, fournissant des recommandations concernant les meilleures pratiques en matière de traitement du cancer pour plus de 92 % de l'incidence totale du cancer chez l'adulte dans la région, y compris les cancers du sein, de la prostate et du col de l'utérus, ainsi que des ressources sur les soins de soutien et des recommandations en matière de dépistage. Récemment, les groupes se sont concentrés sur l'élaboration de lignes directrices pédiatriques .

« Nous sommes honorés de pouvoir travailler aux côtés de ces experts locaux dévoués de la communauté oncologique africaine et de nos collaborateurs d'Allied Against Cancer », a déclaré la Dr Crystal S. Denlinger, PDG du NCCN. « Nous espérons que des efforts tels que celui-ci continueront à promouvoir des améliorations dans les soins qui sont à la fois pragmatiques et souhaitables dans le monde entier, tout en soutenant nos collègues oncologues dans leur prestation de soins optimaux contre le cancer. »

Rien qu'en 2023, le groupe a publié 35 lignes directrices actualisées. Au cours de la 14e Conférence internationale de l'AORTIC sur le cancer en Afrique, qui se tiendra à Dakar (Sénégal) fin 2023, des oncologues de la région présenteront la mise en œuvre des lignes directrices harmonisées dans leur pays, avec le soutien de l'AEC.

« Nous avons eu la chance de pouvoir étendre et mettre à jour les lignes directrices harmonisées cette année lors de réunions au Rwanda, au Zimbabwe et au Sénégal, afin de continuer notre avancée contre le fardeau croissant représenté par le cancer en Afrique subsaharienne », a déclaré la Dr Shanthi Sivendran, MSCR, MBA, vice-présidente principale du Soutien aux soins en cancérologiede l'ACS. « Notre objectif est de faire en sorte que les oncologues et les patients de la région subsaharienne aient accès aux outils dont ils ont besoin pour prodiguer les meilleurs soins possibles, alors qu'ils sont souvent confrontés à des pénuries de personnel et d'équipement. »

La bibliothèque des Lignes directrices harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne est approuvée par les ministères fédéraux de la santé et les principaux centres de cancérologie en Éthiopie, au Liberia, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie, soit 44 % de la population de l'Afrique subsaharienne. À ce jour, les Lignes directrices harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne ont été téléchargées plus de 56 000 fois.

Pour en savoir plus sur la collaboration entre Allied Against Cancer et l'Afrique subsaharienne, consultez le site alliedagainstcancer.org .

