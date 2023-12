Internationale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Krebsbehandlung in Afrika südlich der Sahara aktualisiert Ressourcen für das sechste Jahr

Die kollektiven Anstrengungen zur Optimierung und Standardisierung von Behandlungsverfahren decken inzwischen mehr als 90 % der Krebserkrankungen bei Erwachsenen und eine wachsende Zahl von Kinderkrankheiten ab.

PLYMOUTH-KONFERENZ, Pa., 20. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)—ein Zusammenschluss führender akademischer Krebszentren in den Vereinigten Staaten - feiert sechs Jahre Zusammenarbeit mit der African Cancer Coalition (ACC), der American Cancer Society (ACS) und der Clinton Health Access Initiative (CHAI) als Teil von Allied Against Cancer. Die Zusammenarbeit wurde ins Leben gerufen, um die afrikanische Onkologiegemeinschaft in Afrika südlich der Sahara zu unterstützen und zu befähigen, die Kapazitäten der Gesundheitssysteme zu verbessern, eine hochwertige Krebsbehandlung anzubieten und den Zugang für alle Patienten zu verbessern.

Die Arbeit von Allied Against Cancer umfasst mehrere Initiativen, darunter die Entwicklung von NCCN Harmonized Guidelines™ für Afrika südlich der Sahara. Diese evidenzbasierten Empfehlungen beruhen auf dem Konsens der Experten in der Region über kontextgerechte Ansätze für die Behandlung fast aller Krebserkrankungen bei Erwachsenen in mehr als einem Dutzend Ländern der Region.

NCCN Harmonized Guidelines™ für Afrika südlich der Sahara sind kostenlos erhältlich unter NCCN.org/harmonized oder über die App Virtual Library of NCCN Guidelines® .

„Die onkologische Gemeinschaft in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara (SSA) arbeitet mit dem NCCN zusammen, um die Kapazitäten unserer Fachleute zu verbessern, damit sie die Herausforderung der Krebsversorgung in SSA und die mit erheblicher Geschwindigkeit ansteigenden Fälle bewältigen können", sagte Professor Isaac Adewole, ehemaliger nigerianischer Gesundheitsminister und Ko-Vorsitzender des ACC. „Die Aktivitäten von Allied Against Cancer und Instrumente wie die NCCN Harmonized Guidelines helfen uns sicherzustellen, dass die Krebsbehandlung auf der Grundlage der neuesten Forschungsergebnisse und aller verfügbaren Ressourcen durchgeführt werden kann. Die Standardisierung der Versorgung nach bewährten Verfahren ermöglicht es uns, den Bedarf an Medikamenten besser vorherzusehen, was Preisverhandlungen und den Ausbau der notwendigen Infrastruktur sowie die Teilnahme an klinischen Studien und internationalen Konferenzen oder Tagungen erleichtert."

Die ersten NCCN Harmonized Guidelines™ für Afrika südlich der Sahara wurden im November 2017 während der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Konferenz der African Organisation for Research and Training in Cancer (AORTIC) über Krebs in Afrika in Kigali, Ruanda, vorgestellt.

Seitdem ist die Bibliothek auf 54 NCCN Harmonized Guidelines™ für Afrika südlich der Sahara angewachsen und bietet Best-Practice-Empfehlungen zur Krebsbehandlung für mehr als 92 % aller Krebserkrankungen bei Erwachsenen in der Region, einschließlich Brust-, Prostata- und Gebärmutterhalskrebs, sowie Ressourcen für die unterstützende Pflege und Empfehlungen zur Früherkennung. In letzter Zeit haben sich die Gruppen auf die Entwicklung von pädiatrischen Leitlinien konzentriert.

„Wir fühlen uns geehrt, mit diesen engagierten lokalen Experten der afrikanischen Onkologiegemeinschaft und unseren Mitarbeitern von Allied Against Cancer zusammenarbeiten zu können", sagte Crystal S. Denlinger, Dr. Med., Geschäftsführerin, NCCN. „Wir hoffen, dass Bemühungen wie diese weiterhin Verbesserungen in der Versorgung fördern werden, die sowohl pragmatisch als auch anstrebenswert sind, und gleichzeitig unsere onkologischen Kollegen bei der Bereitstellung einer optimalen Krebsversorgung unterstützen."

Allein 2023 wird die Gruppe 35 aktualisierte Leitlinien veröffentlichen. Auf der 14. internationalen AORTIC-Konferenz über Krebs in Afrika, die Ende 2023 in Dakar, Senegal, stattfand, berichteten Onkologen aus der Region über die Umsetzung der harmonisierten Leitlinien in ihren Ländern, die von der ACS unterstützt wurden.

„Wir hatten das Glück, die harmonisierten Leitlinien in diesem Jahr bei Treffen in Ruanda, Simbabwe und im Senegal zu erweitern und zu aktualisieren, um weitere Fortschritte bei der Bekämpfung der zunehmenden Krebsbelastung in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara zu erzielen", sagte Shanthi Sivendran, Dr. Med., MSCR, MBA, Leitende Vizepräsidentin, Cancer Care Support, ACS. „Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Onkologen und Patienten in der gesamten Region südlich der Sahara Zugang zu den Instrumenten haben, die sie benötigen, um die bestmögliche Behandlung zu leisten, obwohl sie oft mit Personal- und Ausrüstungsmangel zu kämpfen haben."

Die Bibliothek der NCCN Harmonized Guidelines™ für Afrika südlich der Sahara wird von den Gesundheitsministerien und führenden Krebszentren in Äthiopien, Liberia, Malawi, Nigeria, Tansania, Uganda und Sambia unterstützt, was 44 % der Bevölkerung in Afrika südlich der Sahara entspricht. Bis heute wurden die NCCN Harmonized Guidelines™ für Afrika südlich der Sahara über 56.000 Mal heruntergeladen.

Erfahren Sie mehr über die gemeinsame Arbeit von Allied Against Cancer zur Verbesserung der Krebsbehandlung in Afrika südlich der Sahara unter alliedagainstcancer.org.

Informationen zu National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, die sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmen. Das NCCN setzt sich für die Verbesserung und Erleichterung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten und zugänglichen Krebsbehandlung ein, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis in allen Bereichen der Medizin. Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu unterstützen, mit Hilfe der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik und die Zusammenarbeit und Veröffentlichung in der Onkologie in der Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter NCCN.org

Medienkontakt:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg