La Comisión Real para AlUla anuncia Dar Tantora de The House Hotel, una auténtica experiencia de hospitalidad en AlUla Old Town

Dar Tantora de The House Hotel , una marca de Kerten Hospitality, abrirá con 30 habitaciones

Las habitaciones e instalaciones del hotel se están desarrollando dentro de estructuras históricas de adobe y están decoradas con auténticos materiales y diseños del pasado de AlUla.

El proyecto cumple con el plan maestro Journey Through Time en alineación con la Carta de Sustentabilidad de AlUla.

AlUla, Arabia Saudita, 16 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Como parte de su plan maestro Journey Through Time, la Comisión Real para AlUla (RCU, por sus siglas en inglés) ampliará aún más la oferta de alojamiento en AlUla con Dar Tantora de The House Hotel, una experiencia de hospitalidad auténtica e inmersiva en AlUla Old Town. Dar Tantora también albergará una piscina y un espá, así como un restaurante y una cafetería.

La RCU está desarrollando la propiedad emblemática de 30 habitaciones al restaurar varios edificios históricos de adobe con métodos de ingeniería contemporáneos y técnicas tradicionales. El desarrollo exhibirá el pueblo de Old Town como un centro cultural vibrante. Las habitaciones estarán adornadas con decoración tradicional, muebles y toques artísticos, que incluirán elementos narrativos que capturen el patrimonio inmaterial de la zona. Los artesanos locales recibieron formación especializada para participar en los esfuerzos de restauración.

El proyecto refleja los amplios esfuerzos de la RCU para reactivar AlUla Old Town con el turismo como motor de desarrollo y creación de empleo. La RCU tiene un compromiso continuo con la innovación y la sustentabilidad en sus amplios esfuerzos de regeneración, incluida la Carta de Sustentabilidad que rige los impactos económicos, sociales y medioambientales de cada proyecto. Para cumplir con esta visión, AlUla Old Town fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas como "Mejor Pueblo Turístico" en 2022.

John Northen, vicepresidente y director de hoteles y complejos turísticos de la Comisión Real para AlUla, dijo: "Dar Tantora de The House Hotel permitirá a los huéspedes vivir el rico patrimonio del pueblo histórico de AlUla Old Town. Inmerso en el pasado pero abrazando el progreso, este hotel resume la visión de la RCU para una amplia gama de alojamientos y cumple con nuestros planes para más de 5.000 llaves para 2030".

"Nos enorgullece enormemente operar Dar Tantora de The House Hotel, un lugar que entrelaza a la perfección el legado cultural de AlUla Old Town con la comodidad del lujo moderno. En Kerten Hospitality, nuestra dedicación para brindar experiencias excepcionales a los huéspedes coincide con el objetivo de la RCU de crear comunidades armoniosas y esperamos con ansias desempeñar un papel importante en el desarrollo de la región", dijo Marloes Knippenberg, directora ejecutiva de Kerten Hospitality.

Sobre la Comisión Real para AlUla

La Comisión Real para AlUla (RCU) fue establecida por decreto real en julio de 2017 para preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un enfoque responsable, sustentable y sensible al desarrollo urbano y económico que preserva el patrimonio natural e histórico de la zona y establece a AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas en arqueología, turismo, cultura, educación y artes, lo que refleja el compromiso de cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de la comunidad local y preservación del patrimonio del programa Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita.

