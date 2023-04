Royal Commission for AlUla kündigt Dar Tantora by The House Hotel an, ein authentisches Gastfreundschaftserlebnis in der Altstadt von AlUla

Dar Tantora by The House Hotel, eine Marke von Kerten Hospitality , wird mit 30 Gästezimmern eröffnet

Marke von Kerten Hospitality Die Hotelzimmer und -einrichtungen werden in historischen Lehmziegelstrukturen eingerichtet und mit authentischen Materialien und Designs aus der Vergangenheit von AlUla dekoriert.

Das Projekt erfüllt den „Journey Through Time"-Masterplan in Übereinstimmung mit der Nachhaltigkeitscharta für AlUla

AlUla, Saudi-Arabien, 16. April 2023 /PRNewswire/ -- Im Rahmen ihres Masterplans „Journey Through Time" wird die Royal Commission for AlUla (RCU) das Übernachtungsangebot in AlUla mit Dar Tantora by The House Hotel weiter ausbauen – einem beeindruckenden und authentischen Gastfreundschaftserlebnis in der Altstadt von AlUla. Das Dar Tantora wird auch einen Pool und ein Spa sowie ein Restaurant und ein Café beherbergen.

Die RCU entwickelt das denkmalgeschützte Gebäude mit 30 Zimmern durch die Restaurierung mehrerer historischer Lehmziegelgebäude unter Verwendung moderner technischer Methoden und altbewährter Techniken. Die Entwicklung wird die Altstadt zu einem lebendigen kulturellen Zentrum machen. Die Zimmer werden mit traditionellem Dekor, Möbeln und künstlerischen Akzenten geschmückt und enthalten erzählerische Elemente, die das immaterielle Erbe der Region aufgreifen. Lokale Handwerker erhielten eine spezielle Ausbildung, um sich an den Restaurierungsarbeiten zu beteiligen.

Das Projekt spiegelt die umfassenden Bemühungen der RCU zur Wiederbelebung der Altstadt von AlUla wider, wobei der Tourismus als Motor für die Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen dient. Die RCU setzt sich bei ihren umfassenden Erneuerungsmaßnahmen für Innovation und Nachhaltigkeit ein. Dazu gehört auch die Nachhaltigkeitscharta, die die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der einzelnen Projekte regelt. Für die Umsetzung dieser Vision wurde die Altstadt von AlUla im Jahr 2022 von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen als „Bestes Tourismusdorf" ausgezeichnet.

John Northen, Vizepräsident und Leiter der Abteilung Hotels und Resorts der Royal Commission for AlUla, sagte: „Dar Tantora by The House Hotel wird es den Gästen ermöglichen, das reiche Erbe der historischen Altstadt von AlUla zu erleben. Dieses Hotel, das in der Vergangenheit verwurzelt ist und dennoch den Fortschritt begrüßt, verkörpert die Vision der RCU für ein vielfältiges Angebot an Unterkünften, da wir unsere Pläne für mehr als 5.000 Schlüssel bis 2030 weiter umsetzen wollen."

„Wir sind sehr stolz darauf, das Dar Tantora by The House Hotel zu betreiben, das das kulturelle Erbe der Altstadt von AlUla nahtlos mit dem Komfort von modernem Luxus verbindet. Das Engagement von Kerten Hospitality für außergewöhnliche Gästeerlebnisse deckt sich mit dem Ziel der RCU, harmonische Gemeinschaften zu schaffen, und wir freuen uns darauf, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Region zu spielen", sagte Marloes Knippenberg, CEO von Kerten Hospitality.

Informationen zu The Royal Commission for AlUla

Die Königliche Kommission für AlUla (The Royal Commission for AlUla, RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und AlUla als attraktiven Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen etabliert. Dies umfasst eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt das Engagement für die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes wider, die im Programm „Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien als Prioritäten genannt werden.

