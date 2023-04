Royal Commission for AlUla anuncia Dar Tantora by The House Hotel, uma autêntica experiência hospitaleira na Cidade Antiga de AlUla

Dar Tantora by The House Hotel, uma marca Kerten Hospitality, abrirá com 30 quartos .

marca Kerten Hospitality, . Os quartos e instalações do hotel estão sendo desenvolvidos dentro de estruturas históricas de tijolo de barro, e decorados com materiais e designs autênticos do passado de AlUla.

O projeto apresenta o plano diretor "Journey Through Time" em alinhamento com a Carta de Sustentabilidade para AlUla.

AlUla, Arábia Saudita, 16 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Como parte de seu plano diretor "Journey Through Time", The Royal Commission for AlUla (RCU) expandirá ainda mais a oferta de acomodações em AlUla com o Dar Tantora by The House Hotel, uma experiência hospitaleira imersiva e autêntica na Cidade Antiga de AlUla. O Dar Tantora também oferecerá piscina e spa, além de um restaurante e um café.

A RCU está desenvolvendo a marcante propriedade de 30 quartos restaurando vários edifícios históricos de tijolo de barro com métodos de engenharia contemporâneos e técnicas tradicionais. O empreendimento apresentará a Cidade Antiga como um vibrante centro cultural. Os quartos terão decoração, móveis e detalhes artísticos tradicionais, incorporando elementos narrativos que capturam o patrimônio intangível da região. Os artesãos locais receberam treinamento especializado para participar dos esforços de restauração.

O projeto reflete os esforços abrangentes da RCU para reviver a Cidade Antiga de AlUla com o turismo como mecanismo de desenvolvimento e criação de empregos. A RCU é impulsionada por um compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade em seus esforços abrangentes de regeneração, incluindo a Carta de Sustentabilidade, que rege os impactos econômicos, sociais e ambientais de cada projeto. Por cumprir essa visão, a Cidade Antiga de AlUla foi reconhecida pela Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas como "Best Tourism Village" em 2022.

John Northen, vice-presidente de hotéis e resorts da Royal Commission for AlUla, disse: "O Dar Tantora by The House Hotel permitirá que os hóspedes vivam a rica herança do vilarejo histórico da Cidade Antiga de AlUla. Imerso no passado, mas abraçando o progresso, esse hotel incorpora a visão da RCU para uma diversidade de acomodações à medida que seguimos cumprindo nossos planos de mais de cinco mil chaves até 2030".

"Temos imenso orgulho de operar o Dar Tantora by The House Hotel, um local que integra o legado cultural da Cidade Antiga de AlUla com o conforto do luxo moderno perfeitamente. Na Kerten Hospitality, nossa dedicação em oferecer experiências excepcionais aos hóspedes reflete o objetivo da RCU de criar comunidades harmoniosas, e nós esperamos desempenhar um papel significativo no desenvolvimento da região", disse Marloes Knippenberg, diretor executivo da Kerten Hospitality.

Nota para editores:

Sobre The Royal Commission for AlUla

The Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 pela preservação e o desenvolvimento de AlUla, uma região de notável relevâncias natural e cultural no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e cautelosa aos desenvolvimentos urbano e econômico, com o objetivo de proteger os patrimônios natural e histórico da região enquanto estabelece AlUla como um local atraente para viver, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, a capacitação da comunidade local e a preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

