La Commission Royale pour AlUla annonce Dar Tantora par The House Hotel, une expérience hospitalière authentique dans la vieille ville d'AlUla

Dar Tantora par The House Hotel, une marque Kerten Hospitality, ouvrira avec 30 chambres d'hôtes

marque Kerten Hospitality, Les chambres et les installations de l'hôtel sont aménagées dans des structures historiques en briques crues, décorées avec des matériaux et des motifs authentiques venus tout droit du passé d'AlUla

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan directeur « Voyage à travers le temps » (Journey Through Time), conformément à la charte de développement durable d'AlUla

AlUla, Arabie Saoudit, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son plan directeur « Voyage à travers le temps », la Commission Royale pour AlUla (RCU) élargira l'offre d'hébergement à AlUla avec Dar Tantora par The House Hotel, une expérience hospitalière immersive et authentique dans la vieille ville d'AlUla. Dar Tantora abrite également une piscine et un spa ainsi qu'un restaurant et un café.

Dar Tantora by The House Hotel Dar Tantora by The House Hotel Dar Tantora by The House Hotel Dar Tantora by The House Hotel Dar Tantora by The House Hotel

La RCU développe cette propriété de 30 pièces en restaurant plusieurs bâtiments historiques construits en briques crues, à l'aide d'un mélange de techniques d'ingénierie contemporaines et de méthodes traditionnelles. Ce développement fera de la vieille ville un centre culturel vivant et dynamique. Les chambres seront pourvues d'un décor et de meubles aux accents artistiques traditionnels, qui intégreront des éléments narratifs soulignant le patrimoine immatériel de la région. Les artisans locaux ont reçu une formation spécialisée pour participer aux efforts de restauration.

Ce projet reflète les efforts de la RCU pour relancer la vieille ville d'AlUla grâce au tourisme en tant que moteur de développement et de création d'emplois. La RCU est animée par un engagement continu envers l'innovation et la durabilité dans ses efforts de régénération globale, comme la charte de durabilité régissant les impacts économiques, sociaux et environnementaux de chaque projet. Pour concrétiser cette vision, la vieille ville d'AlUla a été reconnue par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies comme « Meilleur village touristique » en 2022.

John Northen, vice-président responsable des hôtels et des complexes touristiques de la Commission Royale pour AlUla, a déclaré que « Dar Tantora par The House Hotel permettra aux clients de vivre le riche patrimoine de la cité historique de la vieille ville d'AlUla. Ancré dans le passé mais ouvert au progrès, cet hôtel incarne la vision de la RCU pour une gamme diversifiée d'hébergements, alors que nous continuons à réaliser nos plans pour fournir plus de 5 000 clés d'hôtel d'ici 2030. »

« Nous sommes extrêmement fiers d'être les exploitants de Dar Tantora par The House Hotel, un établissement qui allie parfaitement le patrimoine culturel de la vieille ville d'AlUla au confort du luxe moderne. Chez Kerten Hospitality, notre engagement à offrir des expériences exceptionnelles à nos clients s'aligne avec l'objectif de la RCU de créer des communautés harmonieuses. Nous sommes impatients de jouer un rôle important dans le développement de la région », a déclaré Marloes Knippenberg, la présidente-directrice générale de Kerten Hospitality.

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Pour plus d'images : https://drive.google.com/drive/folders/1_1oQZT11gnDDy1f5uOhj9OFEpii6LfFI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055109/Dar_Tantora_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055110/Dar_Tantora_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055107/Dar_Tantora_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055108/Dar_Tantora_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055106/Dar_Tantora_5.jpg

SOURCE Royal Commission for AlUla