La Commission royale pour AlUla (RCU) s'associe à l'opérateur hôtelier de luxe GHM pour construire The Chedi Hegra sur le site d'Hegra, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

L'hôtel de luxe ouvrira ses portes d'ici le quatrième trimestre 2023 avec 35 chambres

La RCU désigne GHM pour exploiter l'hôtel sous la marque The Chedi

La RCU réhabilite avec soin plusieurs bâtiments patrimoniaux existants, notamment une ancienne gare, la forteresse d'Hegra et les structures environnantes, en leur restituant leur grandeur d'origine

ALULA, Arabie saoudite, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Entouré d'un patrimoine humain et naturel impressionnant, The Chedi Hegra sera le premier hôtel à accueillir ses clients dans un cadre luxueux et authentique, au cœur de l'ancien site nabatéen, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. La RCU a désigné la société de gestion d'hôtels de luxe GHM pour exploiter l'hôtel sous le nom de The Chedi Hegra.

The Chedi Hegra Fort The Chedi Hegra Guest Room The Chedi Hegra Restaurant The Chedi Hegra Water Basin

Situé dans le premier site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Arabie saoudite, et devant ouvrir, The Chedi Hegra, qui ouvrira ses portes d'ici le quatrième trimestre 2023, proposera 35 chambres sur mesure, chacune ayant un lien distinct avec le paysage d'Hegra, un témoignage époustouflant de l'expression humaine dans un environnement naturel.

La RCU construit l'hôtel directement dans plusieurs structures existantes, dont une ancienne gare ferroviaire avec ses bâtiments environnants, la forteresse d'Hegra et autres. Les murs porteurs et extérieurs, dont certains sont construits en briques de terre, sont préservés et intégrés à l'architecture moderne. La grande partie du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO restera intacte pendant la construction et sera soigneusement préservée par la RCU afin de maintenir l'intégrité de l'incroyable patrimoine humain et naturel d'Hegra.

La RCU a également veillé à ce que tous les efforts de conception et de construction soient conformes à la Charte de développement durable d'AlUla, notamment grâce à une approche touristique souple, à une infrastructure imaginative, à la plantation d'une flore indigène et à un système de mobilité entièrement électrique. Dans la mesure du possible, le projet utilisera des matériaux de construction locaux et travaillera avec des entreprises et de la main-d'œuvre locales, et l'hôtel devrait créer au moins 120 emplois une fois qu'il sera pleinement opérationnel.

L'établissement comprendra trois restaurants de qualité, un café, un spa à service complet et une piscine. La plupart des bâtiments seront reliés par un auvent artistique axé sur le mouvement du vent et la lumière naturelle.

Les restaurants du site offriront chacun des expériences uniques aux clients de l'hôtel et aux autres visiteurs. L'un des restaurants, situé à l'intérieur de l'ancienne gare, présentera une exposition d'objets soigneusement conservés, dont un train entièrement restauré, tandis qu'un autre sera aménagé dans la forteresse d'Hegra et qu'un troisième offrira une vue imprenable depuis une aire de repos du bassin de l'hôtel.

John Northen, vice-président des hôtels et des centres de villégiature de la RCU, a déclaré : « Situé au cœur du musée vivant d'AlUla, The Chedi Hegra incarne la réalisation de notre plan directeur « Voyage dans le temps », avec son profond respect du patrimoine, ses caractéristiques de conception durable et une expérience de luxe authentique qui célèbre les atouts qui font d'AlUla une destination spéciale pour les voyageurs à la recherche de confort et d'aventure. »

Tommy Lai, directeur général de General Hotel Management Pte Ltd (GHM), a déclaré : « GHM est ravie de présenter ce luxueux hôtel patrimonial qui offrira une expérience authentique et inégalée au cœur de l'ancien site nabatéen d'Hegra. En tant que premier hôtel situé sur le premier site d'Arabie saoudite inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous nous engageons à préserver l'intégrité du site tout en y intégrant de manière transparente une architecture et un confort modernes. Je suis certain que les clients reconnaîtront et apprécieront la valeur que nous accordons à la réduction de notre impact sur l'environnement, grâce aux efforts durables de l'hôtel, en plus de notre dévouement à la conservation du patrimoine d'Hegra - une véritable marque de fabrique de GHM pour la création d'espaces inspirés. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055472/The_Chedi_Hegra.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055473/The_Chedi_Hegra.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055474/The_Chedi_Hegra.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055475/The_Chedi_Hegra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1926109/3988332/Royal_Commission_AlUla_Logo.jpg

SOURCE Royal Commission for AlUla