Die Royal Commission for AlUla (RCU) arbeitet mit dem Luxushotel-Betreiber GHM zusammen, um das Chedi Hegra in der Hegra UNESCO World Heritage Site zu entwickeln

Das luxuriöse Boutique-Hotel wird bis Q4 2023 mit 35 Gästezimmern eröffnet

RCU beauftragt GHM mit dem Betrieb des Hotels unter der Marke The Chedi

Die RCU ist dabei, mehrere denkmalgeschützte Gebäude, darunter einen alten Bahnhof, das Hegra-Fort und umliegende Gebäude, behutsam zu restaurieren und ihnen ihre ursprüngliche Pracht zurückzugeben.

ALULA, Saudi-Arabien, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Umgeben von einem beeindruckenden menschlichen und natürlichen Erbe wird The Chedi Hegra das erste Hotel sein, das seine Gäste zu einem einzigartig authentischen Luxuserlebnis tief in der antiken Nabataean-Stätte im Nordwesten Saudi-Arabiens einlädt. Die RCU hat die Luxushotelmanagementgesellschaft GHM ausgewählt, um das Hotel als The Chedi Hegra zu betreiben.

The Chedi Hegra liegt in Saudi-Arabiens erster UNESCO-Weltkulturerbestätte und wird bis zum 4. Quartal 2023 eröffnet. Es wird 35 auf den Kunden zugeschnittene Gästezimmer bieten, von denen jedes seine eigene Verbindung zur Hegra-Landschaft hat, ein atemberaubendes Zeugnis des menschlichen Ausdrucks in der natürlichen Umgebung.

Die RCU baut das Hotel direkt in mehrere bestehende Strukturen ein, darunter ein alter Bahnhof und umliegende Gebäude, das Hegra Fort und andere. Struktur- und Außenwände, teilweise in historischer Lehmziegelbauweise, werden erhalten und in die moderne Architektur integriert. Der überwiegende Teil der UNESCO World Heritage Site bleibt von den Bauarbeiten unberührt und wird von der RCU sorgfältig erhalten, um die Integrität des außergewöhnlichen menschlichen und natürlichen Erbes von Hegra zu bewahren.

Die RCU hat auch dafür gesorgt, dass alle Planungs- und Baumaßnahmen mit der Nachhaltigkeits-Charta von AlUla übereinstimmen, einschließlich eines sanften Tourismuskonzepts, einer phantasievollen Infrastruktur, der Bepflanzung mit nativer Flora und eines rein elektrischen Mobilitätssystems. Soweit möglich, werden für das Projekt lokale Baumaterialien verwendet und mit lokalen Unternehmen und Arbeitskräften zusammengearbeitet. Es wird erwartet, dass das Hotel nach seiner Fertigstellung mindestens 120 Arbeitsplätze schaffen wird.

Die Unterkunft wird mit drei Restaurants, einem Café und einem Full-Service-Spa und einem Pool ausgestattet sein, die durch ein Kunstdach, das sich auf die Windbewegung und das natürliche Licht konzentriert, verbunden sein werden.

Die hauseigenen Restaurants werden den Hotelgästen und anderen Besuchern von Hegra jeweils einzigartige Erlebnisse bieten. Eines der Restaurants im alten Bahnhof wird eine Ausstellung sorgfältig erhaltener Artefakte zeigen, darunter einen vollständig restaurierten Zug, während ein anderes im Hegra-Fort untergebracht ist und ein drittes einen ungehinderten Blick aus einem versenkten Sitzbereich mit Wasserbecken bieten wird.

John Northen, RCU-Vizepräsident für Hotels & Resorts, sagte: „Im Zentrum des lebendigen Museums von AlUla gelegen, verkörpert das The Chedi Hegra die Erfüllung unseres Masterplans „Journey Through Time". Mit seinem tiefen Respekt für das Erbe, seinen nachhaltigen Designmerkmalen und seinem authentischen Luxuserlebnis zelebriert es das, was AlUla zu einem besonderen Reiseziel für Reisende macht, die sowohl Komfort als auch Abenteuer suchen."

Tommy Lai, Geschäftsführer von General Hotel Management Pte Ltd (GHM), sagte: „GHM ist begeistert, dieses luxuriöse Boutique-Hotel vorzustellen, das einen authentischen, unvergleichlichen Lebensstil inmitten der antiken Nabataean-Stätte von Hegra bieten wird. Als erstes Hotel in Saudi-Arabiens erster UNESCO World Heritage Site sind wir bestrebt, die Integrität der Stätte zu erhalten und gleichzeitig moderne Architektur und Komfort nahtlos zu integrieren. Ich bin sicher, dass die Gäste den Wert erkennen und schätzen werden, den wir der Minimierung unserer Umweltauswirkungen durch die nachhaltigen Bemühungen des Hotels beimessen, zusätzlich zu unserem Engagement bei der Erhaltung des Erbes von Hegra - ein echtes GHM-Merkmal für die Schaffung inspirierender Räume."

Informationen zu The Royal Commission for AlUla

The Royal Commission for AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und AlUla als attraktiven Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen etabliert. Dies umfasst eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt das Engagement für die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes wider, die im Programm „Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien als Prioritäten festgelegt wurden.

