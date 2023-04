La Royal Commission for AlUla (RCU) se asocia con el operador de hoteles de lujo GHM para desarrollar The Chedi Hegra en el sitio de Hegra declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

El hotel boutique de lujo abrirá sus puertas en el cuarto trimestre de 2023 con 35 habitaciones

La RCU designa a GHM para operar el hotel bajo la marca The Chedi

La RCU está rehabilitando cuidadosamente varios edificios patrimoniales, entre ellos una antigua estación ferroviaria, el Fuerte de Hegra y las estructuras circundantes, devolviéndoles su grandeza original

ALULA, Arabia Saudita, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Rodeado de un impresionante patrimonio humano y natural, The Chedi Hegra será el primer hotel en dar la bienvenida a sus huéspedes a una experiencia de lujo única y auténtica en las profundidades del antiguo sitio nabateo en el noroeste de Arabia Saudita. La RCU seleccionó a la empresa de gestión hotelera de lujo GHM para operar el hotel como The Chedi Hegra.

Situado en el primer lugar de Arabia Saudita declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que se inaugurará en el cuarto trimestre de 2023, The Chedi Hegra ofrecerá 35 habitaciones personalizadas, cada una con su propia conexión con el paisaje de Hegra, un testimonio impresionante de la expresión humana en el entorno natural.

La RCU está construyendo el hotel directamente en varias estructuras existentes, incluida una antigua estación ferroviaria y edificios circundantes, el Fuerte de Hegra, entre otras. Las paredes estructurales y exteriores, algunas con construcción histórica de ladrillos de lodo, se preservan y se integran con arquitectura moderna. La mayor parte del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permanecerá intacta por la construcción y será cuidadosamente preservada por la RCU para mantener la integridad del increíble patrimonio humano y natural de Hegra.

La RCU también se ha asegurado que todos los esfuerzos de diseño y construcción se ajusten a la Carta de Sostenibilidad de AlUla, incluido un enfoque turístico relajado, una infraestructura imaginativa, la plantación de flora nativa y un sistema de movilidad totalmente eléctrico. Donde sea posible, el proyecto utilizará materiales de construcción locales y trabajará con empresas y mano de obra locales, y se espera que el hotel genere al menos 120 puestos de trabajo una vez que esté plenamente operativo.

La propiedad contará con tres restaurantes con gastronomía de primer nivel, una cafetería, un spa con todos los servicios y una piscina, y muchos de los edificios estarán conectados por un dosel artístico en la parte superior centrado en el movimiento del viento y la luz natural.

Cada uno de los restaurantes del hotel ofrecerá experiencias únicas a los huéspedes y a quienes visiten Hegra. Uno de los restaurantes dentro de la antigua estación ferroviaria contará con una exposición de artefactos cuidadosamente conservados, incluido un tren totalmente restaurado, mientras que otro se ubicará en el Fuerte de Hegra; y un tercero ofrecerá vistas despejadas desde una zona de asientos sumergida en un estanque de agua.

John Northen, vicepresidente de Hoteles y Resorts de RCU, expresó: "Situado en el nexo del museo viviente de AlUla, The Chedi Hegra encarna la realización de nuestro plan maestro "Journey Through Time" (Viaje a través del tiempo) con su profundo respeto por el patrimonio, sus características de diseño sostenible y una auténtica experiencia de lujo que celebra lo que hace de AlUla un destino especial para los viajeros que buscan tanto comodidad como aventura".

Tommy Lai, director ejecutivo de General Hotel Management Pte Ltd (GHM), sostuvo: "GHM se complace en presentar este lujoso hotel boutique patrimonial que ofrecerá una experiencia de estilo de vida auténtica e inigualable en la profundidad del antiguo sitio nabateo de Hegra. Al ser el primer hotel dentro del primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Arabia Saudita, estamos comprometidos a preservar la integridad del lugar, a la vez que integramos arquitectura moderna y comodidades. Estoy seguro de que los huéspedes reconocerán y agradecerán el valor que aportamos para minimizar nuestro impacto ambiental a través de los esfuerzos sostenibles del hotel, además de nuestra dedicación a conservar el legado de Hegra, un verdadero sello distintivo de GHM para crear espacios inspirados".

Acerca de The Royal Commission for AlUla

The Royal Commission for AlUla (RCU) fue creada por decreto real en julio de 2017 para preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un enfoque responsable, sostenible y sensible en materia de desarrollo urbano y económico que preserva el patrimonio natural e histórico del área, a la vez que establece a AlUla como un lugar atractivo para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas en todos los ámbitos de la arqueología, el turismo, la cultura, la educación y las artes, lo que refleja el compromiso de satisfacer la diversificación económica, el empoderamiento de la comunidad local y las prioridades de conservación del patrimonio del programa Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita.

