Royal Commission for AlUla (RCU) faz parceria com operadora de hotéis de luxo GHM para desenvolver o Chedi Hegra dentro do Hegra UNESCO World Heritage Site

O luxuoso hotel boutique com 35 quartos será inaugurado até o quarto trimestre de 2023

RCU nomeia GHM com operadora do hotel sob a marca Chedi

A RCU está elevando cuidadosamente vários edifícios patrimoniais existentes, incluindo uma antiga estação ferroviária, o forte de Hegra e as estruturas nos arredores, restaurando-os à sua grandeza original

ALULA, Arábia Saudita, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Cercado por inspirador patrimônio humano e natural, o Chedi Hegra será o primeiro hotel a receber os hóspedes em uma experiência de luxo excepcionalmente autêntica no antigo local da Nabataean, no noroeste da Arábia Saudita. A RCU escolheu a empresa de gestão de hotéis de luxo GHM para operar o hotel como o Cheedi Hegra.

Situado no primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO na Arábia Saudita e inaugurado até o Q4 de 2023, o Chedi Hegra oferecerá 35 quartos personalizados, cada um com sua própria conexão distinta com a paisagem de Hegra, um testemunho de tirar o fôlego da expressão humana no ambiente natural.

A RCU está construindo o hotel diretamente em várias estruturas existentes, incluindo uma antiga estação ferroviária e edifícios nos arredores, o forte de Hegra e outros. As paredes estruturais e externas, algumas com construção histórica em tijolo de barro, estão sendo preservadas e integradas à arquitetura moderna. A grande maioria do UNESCO World Heritage Site permanecerá intocada pela construção e cuidadosamente preservada pela RCU para manter a integridade do incrível patrimônio humano e natural de Hegra.

A RCU também garantiu que todos os esforços de projeto e construção estivessem alinhados com a Carta de Sustentabilidade da AlUla, incluindo uma abordagem de turismo leve, infraestrutura imaginativa, plantio de flora nativa e um sistema de mobilidade totalmente elétrico. Sempre que possível, o projeto usará materiais de construção locais e trabalhará com empresas e mão de obra locais, e espera-se que o hotel crie pelo menos 120 empregos quando estiver totalmente operacional.

A propriedade contará com três restaurantes requintados, um café e um spa e piscina de serviço completo, com muitos dos edifícios conectados por um dossel de arte suspenso, focado no movimento do vento e na luz natural.

Cada um dos restaurantes no local oferecerá experiências únicas para os hóspedes do hotel e outras pessoas que visitam Hegra. Um dos restaurantes dentro da antiga estação ferroviária apresentará uma exposição de artefatos cuidadosamente preservados, incluindo um trem totalmente restaurado, enquanto outro ficará dentro do Forte Hegra e um terceiro apresentará vistas desobstruídas de uma área de estar em uma bacia de água afundada.

John Northen, vice-presidente de hotéis e resorts da RCU, disse: "Sentado no nexo do museu vivo de AlUla, o Chedi Hegra incorpora o cumprimento de nosso plano mestre Journey Through Time com seu profundo respeito pelo patrimônio, recursos de design sustentável e uma autêntica experiência de luxo que celebra o que faz de AlUla um destino especial para viajantes que buscam conforto e aventura."

Tommy Lai, Diretor CEO da General Hotel Management Pte Ltd (GHM), disse: "A GHM está entusiasmada em apresentar este luxuoso hotel boutique heritage que oferecerá uma experiência de estilo de vida autêntica e incomparável no antigo local de Nabataean em Hegra Como o primeiro hotel no primeiro UNESCO World Heritage Site na Arábia Sauditana, temos o compromisso de preservar a integridade do local, ao mesmo tempo em que integramos arquitetura e conforto modernos. Tenho certeza de que os hóspedes reconhecerão e apreciarão o valor que depositamos na minimização de nosso impacto ambiental, por meio dos esforços sustentáveis do hotel, além de nossa dedicação na conservação do legado da Hegra — uma verdadeira marca da GHM na criação de espaços inspirados".

Nota para editores:

É sempre AlUla, e não Al-Ula

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 pela preservação e o desenvolvimento de AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e cautelosa dos desenvolvimentos urbano e econômico, com o objetivo de proteger os patrimônios natural e histórico da região enquanto estabelece AlUla como um local atraente para viver, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

