El " Horse Herder " spot muestra la segunda generación del SUV más premiado de Kia

La campaña destaca la mayor capacidad del nuevo Telluride, su diseño audaz y cuadrado y el lugar especial que ocupa el Telluride en la vida de sus propietarios.

IRVINE, Calif., 10 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América estrena una nueva campaña creativa para la esperada SUV Kia Telluride de segunda generación, que se emitirá inicialmente durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. El primero de dos anuncios dedicados al Telluride continuará transmitiéndose durante el Fin de Semana de las Estrellas de la NBA 2026 a finales de este mes y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 este verano. Los anuncios destacan todo lo que hizo tan popular al Telluride de primera generación: capacidad, diseño, tecnología y seguridad, y presentan el motor turbo híbrido, ahora disponible por primera vez en el Telluride, así como las robustas capacidades del modelo X-Pro.

LA CREATIVA CAMPAÑA PARA EL NUEVO KIA TELLURIDE DEL 2027 DEBUTA DURANTE LA COBERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO (PRNewsfoto/Kia America)

El "Horse Herder" (Pastor de caballos), sigue a un ranchero que ayuda a su mejor amigo, un pastor australiano de edad avanzada, a seguir haciendo lo que ama. Con el querido perro en la cómoda segunda fila, parten a reunir a unos caballos que se han soltado. Vemos la impresionante capacidad del Telluride X-Pro mientras avanza a toda velocidad por colinas, rocas y terrenos accidentados hasta alcanzar a la manada.

"Con más potencia, más espacio, un estilo nuevo y audaz, y un motor turboalimentado de serie, nos entusiasma presentar el nuevo Telluride X-Pro a nuestros clientes, iniciando así un nuevo capítulo en la historia del Kia Telluride", declaró Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia America. "El Telluride es el vehículo más premiado de Kia en EE. UU., y nuestros propietarios creen que el SUV enriquece sus vidas y les permite hacer más. Nuestro enfoque durante el lanzamiento será contar historias que conecten con las personas a un nivel personal".

Con una mayor longitud total, más espacio de carga y amplitud interior, junto con una cabina tipo santuario equipada con características y materiales que normalmente se encuentran en los SUV de lujo, el Telluride de segunda generación llega de serie con un tren motriz turboalimentado y también estará disponible con un tren motriz híbrido turboalimentado con hasta 329 caballos de fuerza y tiene una calificación de 35 MPG combinadas estimada por Kia1, Para el EX FWD. Abundan las características bien pensadas. Iluminación LED de suelo disponible y un nuevo monitor de visión de suelo2, (exclusivo del modelo X-Pro), Apple CarPlay inalámbrico estándar3, y Android Auto4 en todos los niveles de equipamiento, junto con una serie de nuevas características tecnológicas y de conveniencia, establece un nuevo punto de referencia.

La campaña de 360 grados para el nuevo Telluride incluye TV, CTV, redes sociales de pago, estilo de vida digital de pago, publicidad exterior y canales para propietarios. Los elementos de transmisión incluyen anuncios de 30 y 60 segundos, y cortes de 15 y 6 segundos que destacan elementos específicos del Telluride, como el diseño X-Pro, la distancia al suelo mejorada de 23 cm (9.1") y los ganchos de rescate delanteros disponibles5. Un segundo anuncio, titulado "Sea Lion", se estrenará en marzo.

Disponible en las versiones LX, S, EX, SX y SX-Prestige, así como en las elegantes versiones X-Line y X-Pro, el Telluride 2027 ya está disponible en los concesionarios, y se espera que el Telluride Turbo Híbrido llegue a los concesionarios en el primer trimestre de 2026.

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 No es una estimación oficial de la EPA y se basa en estimaciones preliminares del fabricante. El kilometraje real varía según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado del vehículo. El kilometraje y la autonomía se basan en el EX FWD HEV equipado con neumáticos de 18 pulgadas.

2 El Monitor de Vista de Terreno no muestra video en vivo y no sustituye una conducción segura. Es posible que el Monitor de Vista de Terreno no muestre todos los objetos debajo del vehículo. Conduzca siempre con precaución y precaución.

3 Apple CarPlay funciona con el servicio de datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple, Inc.

4 La interfaz de usuario de Android Auto para vehículos es un producto de Google y se aplican sus términos y condiciones de uso. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play Store y un smartphone compatible con Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

5 Requiere equipo adicional. Consulte el Manual del Propietario para obtener instrucciones. Tenga siempre cuidado al usar los ganchos de recuperación.

