La CTA lance une série de films sur l'âge d'or de la technologie

Une nouvelle série produite pour la CTA par BBC StoryWorks Commercial Productions explore pourquoi une technologie accessible et inclusive est importante et comment la technologie grand public peut améliorer la vie en général.

ARLINGTON, Virginie, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® a lancé aujourd'hui sa première série de films originaux, intitulée « Technology's Golden Age ». Cette série est produite par BBC StoryWorks Commercial Productions. La série examine le pouvoir de la technologie de consommation pour améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante.

« La technologie améliorera la vie de milliards de personnes », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la CTA. « Nous sommes ravis de partager les histoires d'innovateurs technologiques mondiaux qui aident les personnes âgées à mener une vie riche et indépendante ».

D'ici 2050, plus de deux milliards de personnes auront plus de 60 ans, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Cette série de films tente de découvrir comment la technologie peut soutenir les populations âgées à une période où l'espérance de vie peut atteindre 100 ans. Grâce à 28 films de marque mettant en vedette des produits et des services technologiques du monde entier, la série Technology's Golden Age met en évidence les innovations qui transforment l'industrie technologique et notre avenir. Les chapitres mettent l'accent sur l'inclusion par la conception, l'expansion de notre monde, la vie autonome grâce aux soins et au bien-être tout au long de la vie.

Avec chaque film d'une organisation différente, Technology's Golden Age traverse le monde, avec des étapes dans de nombreux pays : États-Unis, Kenya, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Singapour, Inde, pour ne citer qu'eux. Les histoires couvrent des innovations allant d'une application de technologie musicale qui aide les adultes âgés à chanter, à un programme qui aide les étudiants handicapés à s'intégrer à l'école, à une plateforme en ligne permettant aux retraités de poursuivre des études tout au long de leur vie.

La sortie de ces films fait suite à des conversations sur la technologie d'accessibilité et la technologie du vieillissement, menées au salon CES 2023, développé en collaboration avec la CTA Foundation . La fondation finance des programmes et des technologies qui améliorent la vie des personnes âgées et des personnes handicapées, et facilite le dialogue entre l'industrie, les consommateurs, le gouvernement, les groupes de défense des intérêts et d'autres intervenants clés.

Pour en savoir plus sur la série Technology's Golden Age, visitez le site dédié : www.technologysgoldenage.com .

Étant la plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les principaux leaders de l'innovation dans le monde, qu'il s'agisse de start-ups ou de marques internationales, et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA possède et produit le salon CES®, l'événement technologique le plus influent au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech . Suivez-nous @CTAtech .

Lancée en 2012, la CTA Foundation est une fondation nationale publique dont la mission est de mettre à la disposition de personnes handicapées et de personnes âgées des technologies qui améliorent leur vie. Pour découvrir comment vous pouvez apporter votre soutien, rendez-vous sur le site www.cta.tech/Who-We-Are/CTA-Foundation .

