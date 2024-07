La date limite de dépôt de candidature au TCCF PITCHING de l'Agence taïwanaise du contenu créatif approche à grands pas

TAIPEI, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pour promouvoir des œuvres plus commercialisables et plus influentes à l'échelle internationale, l'Agence taïwanaise du contenu créatif (TAICCA) organisera la Fête du contenu créatif taïwanais (TCCF) 2024 en novembre. La TCCF a pour objectif de continuer à élargir les possibilités internationales de production, d'investissement, de vente et de distribution de contenus culturels pluridisciplinaires en provenance de Taïwan, en offrant une aide à l'investissement d'un montant total de plus de trois millions USD. Cette année, le TCCF PITCHING est divisé en deux volets : « Project to Screen » pour les projets audiovisuels et « Story to Screen » pour les textes publiés, les bandes dessinées et les concepts d'histoires originales ayant un potentiel d'adaptation.

Submissions for “Project to Screen” are currently being accepted globally and will close on July 31. The documentary After the Snowmelt won the grand prize, "TAICCA X CNC AWARD", in TCCF 2023 Taiwanese actress and writer Joanne DENG's novel Second Lead won the biggest awards at last year's "Story to Screen"

Soumissions internationales pour « Project to Screen » (du projet à l'écran)

Les candidatures pour « Project to Screen » sont actuellement acceptées dans le monde entier et seront clôturées le 31 juillet. Les personnes intéressées sont invitées à saisir cette rare opportunité et à poser leur candidature. Outre les prix proposés par TAICCA et ses partenaires officiels, la TCCF offre la possibilité de solliciter une aide à l'investissement auprès de la TAICCA d'un montant total de plus de trois millions USD pour tous les projets sélectionnés dans le cadre des programmes « Project to Screen » et « Story to Screen », ainsi que des subventions pour l'hébergement et des ressources de formation.

L'année dernière, « Project to Screen » s'est ouvert pour la première fois aux projets internationaux, attirant des candidatures de plus de 15 pays et régions, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Pakistan, l'Arménie, l'Iran, la Norvège, le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, Singapour et l'Inde. Un nombre record de 539 candidatures pour le TCCF PITCHING a attiré l'attention du marché mondial de l'audiovisuel.

Les lauréats de la TCCF brillent sur la scène internationale

Les lauréats de la TCCF ont un impact notable et sont reconnus dans des festivals et marchés cinématographiques prestigieux. Le documentaire After the Snowmelt, vainqueur du « TAICCA X CNC AWARD » à la TCCF 2023, a suscité l'intérêt des distributeurs du monde entier à la TCCF et a depuis été sélectionné pour de nombreux festivals de films internationaux, notamment Visions du Réel en Suisse, le Festival international du film de Jeonju en Corée du Sud, le Festival du film de Trento en Italie et Millennium Docs Against Gravity en Pologne, mettant en valeur les atouts de Taïwan en matière de culture et de contenu sur la scène mondiale.

Joanne DENG, grande gagnante du concours « Story to Screen » lors de la TCCF de l'année dernière pour son roman Second Lead, a récemment fait part de son espoir de voir une adaptation de Second Lead, en espérant qu'elle suscitera de profondes émotions. Après avoir remporté deux prix majeurs à la TCCF 2023, Second Lead a été sélectionné pour l'événement de présentation « Shoot the Book! » au Marché du Film de Cannes, démontrant ainsi son impressionnant potentiel de développement. Sandy LIN, agente de cinéma et de télévision chevronnée de l'agence Grayhawk, qui représentait Second Lead au TCCF PITCHING, a expliqué qu'en dehors de la persévérance et des efforts, la transformation d'une œuvre littéraire en film ou en série télévisée nécessite beaucoup de chance et de bonne volonté : « Merci à la TCCF pour son soutien. L'adaptation de Second Lead est toujours en cours, et nous espérons atteindre bientôt notre objectif tant attendu. »

Appel à projets TCCF PITCHING 2024

Période de soumission : 3 juin (lundi) - 31 juillet (mercredi) à 17h00 (GMT+8)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site officiel de la TCCF (https://www.tccf.tw/zh/pitching). Les candidatures retenues seront annoncées en septembre.

A propos de TAICCA (https://en.taicca.tw/)

Créée en juin 2019 et soutenue par le ministère de la Culture, l'Agence taïwanaise du contenu créatif (TAICCA) est une organisation intermédiaire professionnelle qui œuvre à la promotion du développement des industries taïwanaises des contenus, notamment le cinéma et la télévision, l'édition, la musique pop, l'ACG, et bien plus encore.

