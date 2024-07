TCCF PITCHING der Taiwan Creative Content Agency: Die Einreichungsfrist rückt näher

TAIPEI, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Um mehr marktfähige und international einflussreiche Werke zu fördern, wird die Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) im November das Taiwan Creative Content Fest (TCCF) 2024 ausrichten. Das TCCF hat sich zum Ziel gesetzt, die internationalen Möglichkeiten für die Produktion, die Investition, den Verkauf und den Vertrieb von spartenübergreifenden kulturellen Inhalten aus Taiwan weiter auszubauen, indem sie Investitionshilfen in Höhe von insgesamt mehr als 3 Millionen US-Dollar anbietet. Das diesjährige TCCF PITCHING ist unterteilt in "Project to Screen" für audiovisuelle Projektvorschläge und "Story to Screen" für veröffentlichte Texte, Comics und originelle Story-Konzepte mit Adaptionspotenzial.

Submissions for “Project to Screen” are currently being accepted globally and will close on July 31. The documentary After the Snowmelt won the grand prize, "TAICCA X CNC AWARD", in TCCF 2023 Taiwanese actress and writer Joanne DENG's novel Second Lead won the biggest awards at last year's "Story to Screen"

Internationale Einreichungen für "Project to Screen"

Die Einreichungen für "Project to Screen" werden derzeit weltweit entgegengenommen und enden am 31. Juli. Interessierte sind aufgefordert, diese seltene Gelegenheit zu nutzen und sich zu bewerben. Neben den Preisgeldern, die von TAICCA und ihren offiziellen Partnern zur Verfügung gestellt werden, bietet TCCF die Möglichkeit, für alle ausgewählten Projekte von "Project to Screen" und "Story to Screen" eine Investitionsunterstützung durch TAICCA in Höhe von über 3 Mio. USD zu beantragen, sowie Unterkunftszuschüsse und Ausbildungsmittel.

Im vergangenen Jahr öffnete "Project to Screen" zum ersten Mal seine Türen für internationale Projekte und zog Einreichungen aus über 15 Ländern und Regionen an, darunter die USA, Frankreich, Deutschland, Pakistan, Armenien, Iran, Norwegen, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur und Indien. Eine Rekordzahl von 539 Einreichungen für TCCF PITCHING erregte die Aufmerksamkeit des weltweiten audiovisuellen Marktes.

TCCF-Preisträger glänzen auf der globalen Bühne

Die TCCF-Preisträger erzielen große Erfolge und werden auch auf renommierten Filmfestivals und Märkten anerkannt. Der Dokumentarfilm After the Snowmelt, Gewinner des "TAICCA X CNC AWARD" beim TCCF 2023, traf auf dem TCCF auf Verleiher aus der ganzen Welt und wurde seitdem für mehrere internationale Filmfestivals ausgewählt, darunter Visions du Réel in der Schweiz, das Jeonju International Film Festival in Südkorea, das Trento Film Festival in Italien und Millennium Docs Against Gravity in Polen, um Taiwans kulturelle und inhaltliche Stärken auf der globalen Bühne zu präsentieren.

Joanne DENG, die große Gewinnerin des letztjährigen TCCF-Preises "Story to Screen" für ihren Roman Second Lead, teilte kürzlich ihre Hoffnung für die zukünftige Verfilmung von Second Lead mit und hofft, dass sie bewegende Emotionen hervorrufen wird. Nach dem Gewinn von zwei bedeutenden Preisen beim TCCF 2023 wurde Second Lead für die Pitch-Veranstaltung "Shoot the Book!" auf dem Marché du Film in Cannes ausgewählt, wo es sein beeindruckendes Entwicklungspotenzial unter Beweis stellen konnte. Die erfahrene Film- und Fernsehagentin Sandy LIN von der Agentur Grayhawk, die Second Lead bei TCCF PITCHING vertrat, teilte mit, dass die Umsetzung eines literarischen Werks in einen Film oder eine Fernsehserie neben Beharrlichkeit und Anstrengung auch viel Glück und guten Willen erfordert: "Danke für die Unterstützung durch TCCF. Die Verfilmung von Second Lead ist noch in Arbeit, und wir freuen uns darauf, unser lang ersehntes Ziel bald zu erreichen."

TCCF PITCHING 2024 Aufruf zur Einreichung von Projekten

Einreichungsfrist: 3. Juni (Mo) - 31. Juli (Mi) @ 17:00 Uhr (GMT+8)

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des TCCF (https://www.tccf.tw/zh/pitching). Die ausgewählten Beiträge werden im September bekannt gegeben.

Informationen zu TAICCA (https://en.taicca.tw/)

Die im Juni 2019 gegründete und vom Kulturministerium unterstützte Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) ist eine professionelle Vermittlungsorganisation, die die Entwicklung der taiwanesischen Content-Industrie, einschließlich Film und Fernsehen, Verlagswesen, Popmusik, ACG und mehr, fördert.

Medienkontakt

TAICCA PR | Wengin Hsu | [email protected]

TAICCA PR | Alice Chang | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461294/Submissions_for__Project_to_Screen__are_currently_being_accepted_globally_and_will_close_on_July_31.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461295/The_documentary_After_the_Snowmelt_won_the_grand_prize___TAICCA_X_CNC_AWARD___in_TCCF_2023.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461293/Taiwanese_actress_and_writer_Joanne_DENG_s_novel_Second_Lead_won_the_biggest_awards_at_last_year_s.jpg