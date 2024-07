- Se acerca rápidamente la fecha límite para la presentación de propuestas para el TCCF PITCHING de la Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán

TAIPEI, 17 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Para fomentar obras más comercializables e influyentes a nivel internacional, la Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán (TAICCA) organizará el Festival de Contenidos Creativos de Taiwán (TCCF) 2024 en noviembre. El TCCF tiene como objetivo seguir ampliando las oportunidades internacionales para la producción, inversión, ventas y distribución de contenido cultural interdisciplinario de Taiwán, ofreciendo apoyo a la inversión por un total de más de 3 millones de dólares. El TCCF PITCHING de este año se divide en "Project to Screen" para presentaciones de proyectos audiovisuales y "Story to Screen" para textos publicados, cómics y conceptos de historias originales con potencial de adaptación.

Presentaciones internacionales para "Project to Screen"

Actualmente se aceptan presentaciones para "Project to Screen" en todo el mundo y se cerrarán el 31 de julio. Se anima a las partes interesadas a aprovechar esta oportunidad única y presentar su solicitud. Además del premio en dinero ofrecido por TAICCA y sus socios oficiales, TCCF ofrece la oportunidad de solicitar apoyo financiero de TAICCA por un total de más de 3 millones de dólares para todos los proyectos seleccionados de "Project to Screen" y "Story to Screen", junto con subvenciones de alojamiento y recursos de formación.

El año pasado, "Project to Screen" abrió sus puertas a proyectos internacionales por primera vez, atrayendo presentaciones de más de 15 países y regiones, incluidos EE.UU., Francia, Alemania, Pakistán, Armenia, Irán, Noruega, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Singapur e India. Un récord total de 539 presentaciones para TCCF PITCHING atrajo la atención del mercado audiovisual global.

Los ganadores del premio TCCF brillan en el escenario mundial

Los ganadores del premio TCCF están teniendo un impacto significativo y ganando reconocimiento en prestigiosos festivales de cine y mercados. El documental After the Snowmelt, ganador del "TAICCA X CNC AWARD" en TCCF 2023, conoció a distribuidores de todo el mundo en TCCF y desde entonces ha sido seleccionado para múltiples festivales de cine internacionales, incluidos Visions du Réel en Suiza, Jeonju International Film Festival en Corea del Sur, Trento Film Festival en Italia y Millennium Docs Against Gravity en Polonia, mostrando las fortalezas culturales y de contenido de Taiwán en el escenario mundial.

Joanne DENG, gran ganadora del concurso "TCCF "Story to Screen" del año pasado por su novela Second Lead, compartió recientemente su esperanza de que la adaptación de Second Lead en el futuro evoque emociones conmovedoras. Después de ganar dos premios importantes en el TCCF 2023, Second Lead fue seleccionada para el evento de presentación "Shoot the Book!" en el Marché du Film de Cannes, lo que demuestra su impresionante potencial de desarrollo. La veterana agente de cine y televisión Sandy LIN de The Grayhawk Agency, que representó a Second Lead en el TCCF PITCHING, compartió que, además de persistencia y esfuerzo, convertir una obra literaria en una película o serie de televisión requiere mucha suerte y buena voluntad: "Gracias a la ayuda del TCCF. La adaptación de Second Lead todavía está en proceso y esperamos lograr nuestro ansiado objetivo pronto".

Convocatoria de proyectos TCCF PITCHING 2024

Período de presentación: del 3 de junio (lunes) al 31 de julio (miércoles) a las 5:00 p m (GMT+8)

Para obtener más detalles, visite el sitio web oficial de TCCF (https://www.tccf.tw/zh/pitching). Las propuestas seleccionadas se anunciarán en septiembre.

Acerca de TAICCA (https://en.taicca.tw/)

La Agencia de Contenido Creativo de Taiwán (TAICCA), establecida en junio de 2019 y apoyada por el Ministerio de Cultura, es una organización intermediaria profesional que trabaja para promover el desarrollo de las industrias de contenido de Taiwán, incluyendo cine y televisión, publicaciones, música pop, ACG y más.

