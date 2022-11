LA DRA. ELIZABETH CHEROT SE UNE A MARCH OF DIMES COMO VICEPRESIDENTA SÉNIOR Y DIRECTORA MÉDICA Y DE SALUD

ARLINGTON, Virginia, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, la principal organización sin fines de lucro del país que lucha por la salud de todas las madres y los bebés, anunció hoy el nombramiento de la Dra. Elizabeth Cherot, como vicepresidenta sénior y directora médica y de salud a partir del 9 de enero de 2023.

La Dra. Cherot dirigirá la Oficina de Impacto en la Salud Maternoinfantil de March of Dimes, proporcionando dirección estratégica y experiencia clínica en toda la organización para ayudar a acabar con la crisis de salud maternoinfantil. Será la líder médica clave de la organización en la creación de una visión y un enfoque unificados para mejorar la salud maternoinfantil a través de nuevos programas, educación y defensa. La Dra. Cherot también formulará y aplicará una estrategia para guiar los programas en todo el país y poner en marcha los objetivos clave en colaboración con los socios, las comunidades y los pacientes.

"El estado actual de la morbilidad y la mortalidad maternas en Estados Unidos es escandalosamente contrario a los valores que pretendemos mantener y a nuestro lugar en la comunidad de naciones. Cuando se ve a través de la perspectiva de la raza, el problema pasa de ser impactante a aterrador", afirmó la Dra. Cherot. "Estoy más que orgullosa de unirme a March of Dimes en la lucha por la salud de todas las madres y los bebés, trabajando para acabar con las muertes maternas e infantiles evitables, mitigar los riesgos para la salud y cerrar la brecha de la equidad sanitaria para todas las familias".

La Dra. Cherot, miembro del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, aporta más de 21 años de experiencia en la gestión de numerosas iniciativas de salud maternoinfantil. Recientemente, ocupó el cargo de directora médica de Axia Women's Health, uno de los mayores grupos de atención médica a la mujer totalmente integrados de Estados Unidos, donde supervisó a más de 2,500 colegas, 500 proveedores y 200 centros de atención al paciente en cinco estados. La Dra. Cherot es graduada en medicina de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester, y cuenta con un máster ejecutivo en Administración de Empresas y una licenciatura en Artes de la Universidad Johns Hopkins.

"Nos complace dar la bienvenida a la Dra. Cherot como directora Médica y de Salud", comentó la doctora Phyllis A. Dennery, profesora y presidenta de Pediatría de la Escuela de Medicina Brown Alpert, jefa de Pediatría del Hospital de Rhode Island, directora médica del Hospital Infantil Hasbro y miembro del Consejo Nacional de Administración de March of Dimes. "Con su experiencia clínica y de liderazgo, la Dra. Cherot generará un impacto significativo en nuestra organización, nuestra misión y el campo de la salud maternoinfantil en general".

