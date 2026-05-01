La facultad de Medicina de Yale recibe una donación de $10 millones para impulsar el apoyo a la salud mental y el bienestar emocional de los niños

NEW HAVEN, Connecticut, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La facultad de Medicina de Yale (YSM, por sus siglas en inglés) recibió una donación de $10 millones de Bukhman Philanthropies, una fundación con sede en Londres fundada por Daria y Dmitri Bukhman, para apoyar el Centro de Estudios Infantiles de Yale (YCSC, por sus siglas en inglés) de YSM y las dos iniciativas de YCSC: el Centro de Inteligencia Emocional de Yale (YCEI, por sus siglas en inglés) y el Programa de Ansiedad y Trastornos del Estado de Ánimo.

El premio financiará proyectos para desarrollar intervenciones basadas en evidencia y herramientas escalables que fortalezcan la salud mental y el bienestar emocional de los niños y adultos jóvenes. Las iniciativas están dirigidas por Marc Brackett, PhD, director fundador de YCEI y profesor de YCSC; Wendy Silverman, PhD, profesora la cátedra Alfred A. Messer en YCSC y profesora de psicología; y Eli Lebowitz, PhD, profesor asociado de YCSC.

"Estamos agradecidos con Bukhman Philanthropies por su extraordinaria donación", señaló Nancy J. Brown, MD, decana de la cátedra Jean y David W. Wallace de la facultad de Medicina de Yale. "Es una inversión en los niños y las familias para promover la salud emocional. Su generosidad ayudará a nuestra facultad a traducir la ciencia en herramientas prácticas, fortalecer el bienestar emocional y el desarrollo de los jóvenes, apoyar a los padres, mejorar el acceso a la atención y avanzar en la investigación que responda a los desafíos actuales, incluidas las realidades de las redes sociales en un mundo que cambia rápidamente".

Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, uno de cada siete (14.3%) niños de 10 a 19 años experimenta un trastorno mental. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes, y el suicidio es la tercera causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

"En un mundo que cambia rápidamente, moldeado por el rápido avance tecnológico, incluida la IA, creo que las cualidades que nos hacen verdaderamente humanos, conciencia emocional, empatía y conexión, serán más valiosas que nunca. Los jóvenes de hoy se enfrentan a una amplia gama de presiones, desde las demandas académicas y los desafíos socioeconómicos hasta las complejidades del entorno digital y las redes sociales", afirmó Daria Bukhman. "Como padres, tenemos la responsabilidad de equipar a la próxima generación con las herramientas y el apoyo que necesitan para llevar vidas significativas, resilientes y satisfactorias".

Acerca de la facultad de Medicina de Yale

La facultad de Medicina de Yale educa a los líderes en medicina y ciencia y fomenta la curiosidad y la investigación crítica. Es líder mundial en investigación biomédica, atención clínica y educación médica. Yale cuenta con más de 1,700 médicos y brinda atención compasiva a pacientes de todo el mundo. El sistema de educación médica de Yale enfatiza el pensamiento crítico y la investigación independiente, y produce líderes en medicina académica.

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FUENTE Yale School of Medicine