耶鲁大学医学院获得1000万美元捐赠，助力儿童心理健康与情感福祉事业

康涅狄格州纽黑文2026年5月1日 /美通社/ -- 耶鲁大学医学院（YSM）已收到来自Bukhman Philanthropies的1000万美元捐赠。该基金会由Daria和Dmitri Bukhman创立，总部位于伦敦。这笔捐赠将用于支持YSM耶鲁大学儿童研究中心（YCSC）及其两项计划：耶鲁大学情商中心（YCEI）和焦虑与情绪障碍项目 。

该笔款项将资助多个项目，用于开发循证干预措施并规模化推广相关工具，以加强儿童和青少年的心理健康与情感福祉。 这些计划由Marc Brackett博士（YCEI创始主任、YCSC教授）、Wendy Silverman博士（YCSC Alfred A. Messer教授、心理学教授），以及Eli Lebowitz博士（YCSC副教授）共同领导。

耶鲁大学医学院Jean and David W. Wallace院长、医学博士Nancy J. Brown表示：“衷心感谢Bukhman Philanthropies的慷慨捐赠。 这是一项面向儿童与家庭的投资，旨在促进情感健康。 他们的慷慨将有助于我们的教师把科学研究转化为实际可用的工具——从而增强青少年的情感福祉与成长发展，支持父母应对养育挑战，改善医疗服务的可及性，并推动面向当代现实问题的研究进展，其中也包括在快速变化的世界中社交媒体所带来的影响。”

根据世界卫生组织的数据，在全球范围内，每七名10至19岁的青少年中就有一人（14.3%）正经历精神障碍。 在青少年群体中，抑郁、焦虑以及行为障碍是导致疾病与残障的主要原因之一，而自杀则是15至29岁人群的第三大死亡原因。

Daria Bukhman表示：“在包括AI在内的技术快速发展的推动下，世界正在迅速变化。我相信，那些使我们真正成为人类的品质，即情感意识、同理心和人际联结，将变得比以往任何时候都更加宝贵。 如今的年轻人正面临着多方面的压力——既有学业上的要求、社会经济层面的挑战，也有数字环境与社交媒体所带来的复杂影响。 作为父母，我们有责任为下一代提供所需的工具与支持，使他们能够拥有有意义、坚韧而充实的人生。”

关于耶鲁大学医学院

耶鲁大学医学院致力于培养医学与科学领域的领军人才，着重激发其求知精神与批判性思维能力。 它是生物医学研究、临床护理和医学教育领域的全球领导者。 耶鲁大学拥有1700多名医生，为全球患者提供富有人文关怀的护理服务。 耶鲁大学的医学教育体系强调批判性思维和独立研究，培养学术医学领域的领导者。

Yale School of Medicine