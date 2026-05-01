耶魯醫學院獲贈 1,000 萬美元捐款，支持兒童心理健康與情緒福祉

News provided byYale School of Medicine
May 01, 2026, 11:55 ET
康乃狄克州紐黑文2026年5月1日 /美通社/ -- 耶魯醫學院 (Yale School of Medicine, YSM) 收到來自 Bukhman Philanthropies（布赫曼慈善基金會） 的 1,000 萬美元捐款。該基金會的總部位於倫敦，由 Daria Bukhman 和 Dmitri Bukhman 創立。這筆捐款將用於支持耶魯醫學院的耶魯兒童研究中心 (Yale Child Study Center, YCSC) 以及中心的兩項計劃：耶魯情緒智能中心 (Yale Center for Emotional Intelligence, YCEI) 和焦慮與情緒障礙計劃 (Anxiety and Mood Disorders Program)。
該筆捐款將資助項目，以開發循證干預措施和推廣工具，從而加強兒童和青少年的心理健康和情緒福祉。 這些計劃由以下人士領導：YCEI 創始董總監 YCSC 教授 Marc Brackett 博士 (PhD)、YCSC 阿爾弗雷德梅瑟教授兼心理學教授 Wendy Silverman 博士 (PhD) 和 YCSC 副教授 Eli Lebowitz 博士 (PhD)。
耶魯醫學院 Jean and David W. Wallace Dean 院長 Nancy J. Brown 醫學博士 (MD) 表示：「我們非常感謝 Bukhman Philanthropies 的慷慨捐贈。 這是對兒童和家庭的投資，旨在促進他們的情緒健康。 他們的慷慨捐助將幫助我們的教職員將科學轉為實用工具，增強青少年的情緒健康和發展，支持家長，改善醫療護理服務，並推進應對當今挑戰的研究，包括快速變化的世界中社交媒體的現實情況。」
根據世界衛生組織的數據，全球七分之一 (14.3%) 的 10 至 19 歲青少年患有精神障礙。 抑鬱症、焦慮症和行為障礙是青少年患病和殘疾的主要原因之一，而自殺是 15 至 29 歲人群的第三大死因。
Daria Bukhman 表示：「在人工智能等科技快速發展、日新月異的世界中，我相信，使我們真正成為人類的特質，如情感意識、同理心和人際互動將比以往任何時候都更加寶貴。 當今的年輕人面臨從學業要求和社會經濟挑戰，到複雜的數碼環境和社交媒體等各種各樣的壓力。 作為父母，我們有責任為下一代提供他們所需的工具和支持，使他們能夠活得有意義、具備抗逆能力和充實的生活。」
關於耶魯醫學院
耶魯醫學院旨在培育醫學與科學界的未來領袖，激發學生的好奇心及批判思維。 學院在生物醫學研究、臨床護理及醫學教育方面，均屬全球頂尖。 耶魯擁有超過 1,700 位醫生，以仁心仁術為世界各地病人提供關懷備至的護理。 耶魯醫學教育體系注重批判思考與獨立研究，培育出學術醫學界的領導人才。
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