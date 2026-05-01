耶魯醫學院獲贈 1,000 萬美元捐款，支持兒童心理健康與情緒福祉

康乃狄克州紐黑文2026年5月1日 /美通社/ -- 耶魯醫學院 (Yale School of Medicine, YSM) 收到來自 Bukhman Philanthropies（布赫曼慈善基金會） 的 1,000 萬美元捐款。該基金會的總部位於倫敦，由 Daria Bukhman 和 Dmitri Bukhman 創立。這筆捐款將用於支持耶魯醫學院的耶魯兒童研究中心 (Yale Child Study Center, YCSC) 以及中心的兩項計劃：耶魯情緒智能中心 (Yale Center for Emotional Intelligence, YCEI) 和焦慮與情緒障礙計劃 (Anxiety and Mood Disorders Program) 。

該筆捐款將資助項目，以開發循證干預措施和推廣工具，從而加強兒童和青少年的心理健康和情緒福祉。 這些計劃由以下人士領導：YCEI 創始董總監 YCSC 教授 Marc Brackett 博士 (PhD)、YCSC 阿爾弗雷德梅瑟教授兼心理學教授 Wendy Silverman 博士 (PhD) 和 YCSC 副教授 Eli Lebowitz 博士 (PhD)。

耶魯醫學院 Jean and David W. Wallace Dean 院長 Nancy J. Brown 醫學博士 (MD) 表示：「我們非常感謝 Bukhman Philanthropies 的慷慨捐贈。 這是對兒童和家庭的投資，旨在促進他們的情緒健康。 他們的慷慨捐助將幫助我們的教職員將科學轉為實用工具，增強青少年的情緒健康和發展，支持家長，改善醫療護理服務，並推進應對當今挑戰的研究，包括快速變化的世界中社交媒體的現實情況。」

根據世界衛生組織的數據，全球七分之一 (14.3%) 的 10 至 19 歲青少年患有精神障礙。 抑鬱症、焦慮症和行為障礙是青少年患病和殘疾的主要原因之一，而自殺是 15 至 29 歲人群的第三大死因。

Daria Bukhman 表示：「在人工智能等科技快速發展、日新月異的世界中，我相信，使我們真正成為人類的特質，如情感意識、同理心和人際互動將比以往任何時候都更加寶貴。 當今的年輕人面臨從學業要求和社會經濟挑戰，到複雜的數碼環境和社交媒體等各種各樣的壓力。 作為父母，我們有責任為下一代提供他們所需的工具和支持，使他們能夠活得有意義、具備抗逆能力和充實的生活。」

關於耶魯醫學院

耶魯醫學院旨在培育醫學與科學界的未來領袖，激發學生的好奇心及批判思維。 學院在生物醫學研究、臨床護理及醫學教育方面，均屬全球頂尖。 耶魯擁有超過 1,700 位醫生，以仁心仁術為世界各地病人提供關懷備至的護理。 耶魯醫學教育體系注重批判思考與獨立研究，培育出學術醫學界的領導人才。

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