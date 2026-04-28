LA FAMILIA DE EMPRESAS DE ASCENDIUN -- BLUE SHIELD OF CALIFORNIA, STELLARUS Y ALTAIS -- REDUCIRÁ LAS EMISIONES DIRECTAS EN UN 42 %

Los objetivos de sostenibilidad validados por la iniciativa global Science Based Targets reflejan el compromiso de Blue Shield con la asequibilidad de la atención médica y la salud de los californianos

OAKLAND, California, 28 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ascendiun y su familia de empresas, Blue Shield of California, Stellarus y Altais , anunciaron hoy su compromiso de reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) de sus operaciones en un 42 % para 2030.

Paralelamente, la Familia de Empresas involucrará a su red de proveedores con el objetivo de que para ese mismo año, el 52 % de sus proveedores también hayan establecido objetivos basados en la ciencia para abordar las emisiones.

"La contaminación y los crecientes eventos ambientales, como los incendios forestales y las inundaciones, son perjudiciales para la salud de nuestras comunidades y agregan un estimado de $ 820 mil millones a los costos de atención médica de EE. UU. cada año", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Ascendiun. "El anuncio de hoy es otro ejemplo de cómo estamos construyendo un sistema de salud digno de nuestra familia y amigos y sostenible y asequible para todos".

Estos objetivos de sostenibilidad a corto plazo han sido validados formalmente por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), el estándar de oro reconocido a nivel mundial para los objetivos ambientales respaldados por la ciencia. El compromiso abarcará a todas las entidades de la Familia de Empresas Ascendiun.

Convertir la ciencia en acción

Blue Shield se encuentra entre un pequeño número de planes de salud en todo el mundo que se han comprometido con el esfuerzo de SBTi y que han obtenido la validación de SBTi para sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo. El compromiso refleja los esfuerzos de Blue Shield para proteger la salud, reducir los costos y mejorar los resultados de salud para sus 6 millones de miembros en todo California.

Utilizando 2024 como referencia, la familia de empresas Ascendiun se ha comprometido a los siguientes objetivos de reducción de emisiones a corto plazo basados en la ciencia para 2030:

Una reducción del 42 % en el alcance 1 y 2 de emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones incluyen las generadas directamente por las operaciones, así como el uso de energía.

El 52 % de los proveedores, medido por el impacto de las emisiones, tendrá objetivos basados en la ciencia. Esto incluye áreas como bienes comprados, servicios y transporte y distribución aguas arriba (emisiones de alcance 3).

Los objetivos validados se pueden encontrar en la base de datos SBTi.

"Como organización de atención médica, vemos de primera mano cómo la contaminación y los desastres ambientales afectan la salud de las personas y aumentan los costos de atención médica, especialmente para las comunidades que ya están en mayor riesgo", dijo Mike Stuart, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Los entornos más saludables conducen a personas más sanas. Es por eso que hemos asumido la responsabilidad de nuestra propia huella y buscamos rutinariamente oportunidades para trabajar con organizaciones que estén igualmente comprometidas con un futuro más saludable para nuestros miembros y comunidades ".

La validación SBTi se basa en la estrategia más amplia y de largadata de Blue Shield of California para promover la salud al abordar los factores ambientales que dan forma a la asequibilidad, los resultados y la resiliencia de la comunidad.

Para obtener más información sobre la acción de Blue Shield of California para construir comunidades más saludables, consulte nuestro reciente Informe de misión.

Para más información sobre la empresa matriz de Blue Shield, Ascendiun, visite ascendiun.com

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California trabaja en crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea asequible de manera sostenible. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con 6 millones de miembros, más de 6,500 empleados y más de $ 27 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California. Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.

Acerca de

Ascendiun Ascendiun es una empresa matriz sin fines de lucro y última de Blue Shield of California, Blue Shield Promise Health Plan, Altais y Stellarus. La familia de empresas Ascendiun se dedica a promover mejores resultados de salud, hacer que la atención sea más asequible y abordar las necesidades únicas de diversas comunidades. Para obtener más noticias sobre Ascendiun, visite www.ascendiun.com. O síganos en LinkedIn.

Contacto: Mark Seelig

Blue Shield of California

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FUENTE Blue Shield of California