La Foire de Canton offre de nouvelles expériences avec les derniers appareils électroménagers intelligents

GUANGZHOU, Chine, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- La Foire chinoise d'importation et d'exportation (« Foire de Canton » ou « la Foire »), géant du commerce mondial, se concentre sur la demande mondiale croissante pour la maison intelligente. Sa plateforme en ligne rassemble une collection de 3 330 marques d'appareils électroniques et électroménagers, offrant une gamme plus large d'options pour les consommateurs mondiaux.

Lu'an Soyea Electrical Manufacturing Co., Ltd. (« Soyea »), un leader de l'industrie des « appareils de cuisine numériques intelligents », attire l'attention à la Foire avec son impressionnante gamme de produits. Fer de lance dans le domaine des robots de cuisson numériques intelligents, Soyea a créé un groupement industriel qui incarne l'excellence et l'innovation. Les produits présentés par la société, tels que le Robot Chef-Angel et le Robot Chef-Master, offrent un éventail de fonctionnalités, y compris le fonctionnement automatique et l'autotraitement des fumées de cuisson. Découvrez la nouvelle génération de cuisines intelligentes et automatisées avec les appareils de cuisine exceptionnels de Soyea sur sa page sur la plateforme de la Foire de Canton : https://goo.su/LlOv .

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd., un leader mondial dans le développement et la production de robots domestiques et marque renommée dans le domaine de la robotique européenne, présente sa dernière innovation à la Foire de Canton. Le Robot Lawn Mower, son robot tondeuse phare, équipé de capteurs de pluie, de pression et d'inclinaison à infrarouges de pointe. Ce dispositif intelligent peut planifier les trajectoires de coupe, éviter les obstacles, grimper facilement et surveiller l'environnement externe. Pour en savoir plus, consultez la page de Mamibot sur la plateforme de la Foire de Canton sur https://goo.su/5U2Gnk .

Le fabricant bien établi d'appareils de nettoyage Suzhou EUP Electric Co., Ltd. (« EUP Electric ») a également présenté son dernier robot de nettoyage intelligent à la Foire de Canton, le Robotic Vaccum. Ce produit dispose de capteurs anticollision et anti-chute à infrarouges, et de la navigation gyroscopique intelligente. Outre ses capacités autonomes en matière d'aspiration et de glissement au sol, il est capable de détecter intelligemment les environs, de franchir des barrières de 2 cm et d'éviter efficacement les accidents causés par des chutes, permettant aux consommateurs de libérer leurs mains et de profiter d'une maison bien rangée. Consultez la page d'EUP Electric sur la plateforme de la Foire de Canton sur https://goo.su/AU0BM pour en savoir plus sur les produits.

La 134e Foire de Canton ouvrira le 15 octobre à Guangzhou, consultez les dates de chaque phase sur le site officiel www.cantonfair.org.cn . Pour le confort des visiteurs, tous les acheteurs étrangers, nouveaux et habitués, peuvent se préinscrire pour assister à l'événement sur place. Les nouveaux acheteurs peuvent se préinscrire via Buyer E-Service Tool (plateforme « BEST ») de la Foire de Canton, et les acheteurs habitués peuvent commencer leur visite via le site officiel, la plateforme BEST, ou par e-mail pour se préinscrire. Les acheteurs qui se sont préinscrits recevront leur premier badge gratuit et un cadeau et bénéficieront d'une entrée rapide.

