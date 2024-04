La Fondation Vantage soutient les activités éducatives du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie du Sud à New Delhi, en Inde

SINGAPOUR, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'impératif mondial d'améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de celle reste primordial. À cet égard, la Fondation Vantage, l'organisation caritative indépendante, note que l'Inde a réalisé des progrès significatifs au niveau de son système éducatif, car des indicateurs solides soulignent les efforts notables du pays pour améliorer les résultats d'apprentissage.

La Fondation Vantage reconnaît notamment le rôle essentiel joué par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour faciliter la transition de l'Inde vers une société numériquement autonome. Les connaissances approfondies de l'UNESCO, présentées dans le Rapport sur l'état de l'éducation (SOER) publié par le Bureau de l'UNESCO à New Delhi, témoignent de son engagement à mener des réformes éducatives positives.

« Le Bureau de l'UNESCO à New Delhi produit notre rapport phare sur les questions relatives au domaine de l'éducation en Inde, telles que l'intelligence artificielle dans l'éducation, l'enseignement technique et professionnel, l'éducation climatique, etc. », explique Joyce Poan, spécialiste de programme et chef du secteur de l'éducation au Bureau de l'UNESCO à New Delhi. « Nous avons collaboré avec Vantage sur le sujet de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Ces rapports sont utiles aux décideurs politiques, car ils fournissent des informations actualisées et dix recommandations concrètes, spécifiques à l'Inde. »

« Le Rapport sur l'état de l'éducation est le résultat d'une recherche méticuleuse menée par des experts et a été conçu pour une application pratique. À ce titre, nous pouvons témoigner de ses effets tangibles en Inde aujourd'hui », a déclaré Steven Xie, directeur exécutif de la Fondation Vantage. « Plus important encore, ses connaissances universelles ont le potentiel de transcender les frontières, offrant des avantages de grande portée qui s'étendent au-delà de l'Inde. »

Joyce souligne également les nombreux cas d'utilisation des rapports. « Nos rapports constituent une compilation essentielle des meilleures pratiques et ne se contentent pas d'informer les décideurs politiques. Ils représentent également un important réservoir de connaissances sur le sujet choisi, destiné à éduquer les enseignants, les étudiants et le public », explique-t-elle.

Interrogée sur les futures mises à jour de sa base de connaissances, Joyce explique : « Cette année, le bureau de l'UNESCO à New Delhi donnera la priorité à l'éducation culturelle et artistique en Inde. Notre prochain rapport mettra en lumière les meilleures pratiques de différents États indiens et les stratégies visant à améliorer l'éducation culturelle et artistique dans tout le pays. »

Grâce à leur collaboration, la Fondation Vantage et le Bureau de l'UNESCO à New Delhi témoignent d'une volonté commune de favoriser l'excellence éducative et le progrès sociétal. Ces initiatives sont conçues pour inspirer la prochaine génération à viser de plus grandes réalisations, tant en Inde qu'à l'échelle mondiale.

