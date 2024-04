Vantage Foundation mendukung inisiatif pendidikan Kantor Regional UNESCO Asia Selatan di New Delhi, India

Vantage Foundation juga menyadari peran penting United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) yang memfasilitasi transisi India menuju masyarakat digital. Perspektif UNESCO, tecermin dari "State of Education Report" (SOER) yang dirilis UNESCO New Delhi, membuktikan komitmen dalam mendorong reformasi pendidikan yang positif.

"UNESCO New Delhi menerbitkan laporan penting ini dengan mengulas sejumlah isu yang berkaitan dengan dunia pendidikan di India, seperti kecerdasan buatan dalam sektor pendidikan, pendidikan teknis dan kejuruan, pendidikan tentang iklim, dan lain-lain," jelas Joyce Poan, Programme Specialist and Chief of Sector for Education, UNESCO New Delhi. "Kami berkolaborasi dengan Vantage untuk mengulas topik kecerdasan buatan dan pendidikan. Laporan tersebut bermanfaat bagi perumus kebijakan karena menyajikan informasi terkini dan 10 rekomendasi konkret dan spesifik untuk India."

"SOER disusun berdasarkan riset cermat oleh para pakar, serta didesain agar mudah digunakan. Maka, kita dapat menyaksikan dampak nyatanya di India," ujar Steven Xie, Executive Director, Vantage Foundation. "Lebih penting lagi, perspektif universal dari laporan tersebut berpotensi melampaui batasan wilayah, menawarkan manfaat luas yang melampaui India."

Joyce juga memaparkan berbagai jenis studi kasus yang dibahas dalam laporan tersebut. "Laporan kami merupakan kompilasi penting seputar praktik-praktik terbaik sehingga lebih dari sekadar informasi bagi perumus kebijakan. Laporan ini juga memuat sejumlah wawasan tentang topik tertentu sebagai bahan pembelajaran bagi para guru, pelajar, dan publik," jelasnya.

Mengenai langkah berikutnya untuk memperluas akses ilmu pengetahuan, Joyce memaparkan, "Tahun ini, UNESCO New Delhi akan memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan seni di India. Laporan mendatang akan membahas praktik terbaik di beragam negara bagian di India, serta strategi untuk meningkatkan pendidikan kebudayaan dan seni di seluruh negeri tersebut."

Lewat kolaborasi ini, Vantage Foundation dan UNESCO New Delhi menunjukkan dedikasi dalam membina keunggulan pendidikan dan kemajuan sosial. Inisiatif tersebut menjadi inspirasi bagi generasi masa depan agar mengejar prestasi yang lebih besar, baik di India dan dunia.

Tentang Vantage Foundation

Vantage Foundation adalah lembaga amal independen yang diluncurkan di McLaren Technology Centre, Inggris, pada 2023, serta didukung oleh UN Refugee Agency (UNHCR) dan tim NEOM McLaren Extreme E. Informasi lebih lanjut tersedia di www.vantage.foundation.

SOURCE Vantage Foundation