La guía gratuita para la detección del cáncer colorrectal de la NCCN ya está disponible en más de una docena de idiomas

"NCCN Guidelines for Patients: Detección del cáncer colorrectal", ya está traducido a varios idiomas para ayudar a las personas de todo el mundo a comprender por qué, cuándo y cómo detectar el cáncer colorrectal.

PLYMOUTH MEETING, Pensilvania, 28 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) anunció hoy nuevas traducciones de las recientemente publicadas NCCN Guidelines for Patients®: Detección del cáncer colorrectal. Este recurso gratuito, que es posible gracias a la financiación de NCCN® Foundation, ya está disponible para los pacientes y los cuidadores en árabe, chino, coreano, criollo haitiano, español, francés, hindi, hmong, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, somalí, tagalo y vietnamita.

"NCCN Foundation está comprometida a promover la atención del cáncer para que todos los pacientes puedan vivir una vida mejor, a través de la financiación de fuentes de información médica confiables y basadas en evidencias", comentó Patrick Delaney, director ejecutivo de NCCN Foundation. "Al traducir este libro a varios idiomas nos aseguramos de que los pacientes y cuidadores de todo el mundo puedan tomar decisiones compartidas sobre la forma adecuada de detección para ellos".

En la actualidad, los expertos recomiendan que las pruebas de detección del cáncer colorrectal comiencen a los 45 años para las personas con nivel de riesgo promedio, e incluso más jóvenes para algunos de los grupos de mayor riesgo. El acceso a información precisa sobre la detección del cáncer es particularmente necesario en este momento, ya que la pandemia de la COVID-19 ha llevado a una disminución en la detección y el diagnóstico oportunos del cáncer, y se prevé que dará lugar a más casos en etapas más avanzadas. Obtenga más información sobre cómo "El cáncer no espera, tú tampoco deberías" en NCCN.org/resume-screening.

"La detección del cáncer colorrectal es una herramienta increíblemente efectiva para mejorar los resultados e incluso prevenir este cáncer de ocurrencia común", afirmó Anjee Davis, MPPA, presidenta de Fight Colorectal Cancer (Fight CRC). "La detección puede reducir la tasa de muerte al identificar el CCR [cáncer colorrectal] en una etapa más temprana y tratable, y puede reducir la incidencia general del cáncer al encontrar y eliminar pólipos precancerosos. Estamos felices de que esta información esencial ahora sea accesible para más personas en todo el mundo".

Versiones digitales gratuitas de las NCCN Guidelines for Patients: Detección del cáncer colorrectal están disponibles en NCCN.org/patientguidelines y a través de la aplicación NCCN Patient Guide for Cancer. La creciente biblioteca de NCCN Guidelines for Patients incluye más de 60 libros actualizados con frecuencia para pacientes y cuidadores, que cubren la mayoría de los principales tipos de cáncer, incluidos los cánceres de colon y recto, así como las recomendaciones de atención de apoyo y supervivencia.

Las NCCN Guidelines for Patients basadas en evidencias e investigadas por expertos contienen la misma información que las Pautas de la NCCN sobre la práctica clínica en oncología (NCCN Guidelines®), el estándar reconocido para la dirección y política clínicas en el manejo del cáncer, y las pautas de práctica clínica más detalladas y actualizadas con frecuencia disponibles en cualquier área de la medicina. Las versiones para pacientes se presentan en un formato fácil de leer, con tablas, imágenes y un glosario de términos médicos. En este momento, hay disponibles más de 50 versiones traducidas de las NCCN Guidelines for Patients.

Conozca más y ayude a apoyar estos y otros recursos para las personas con cáncer y sus cuidadores en NCCN.org/patients.

Acerca de la National Comprehensive Cancer Network

La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) es una alianza sin fines de lucro de centros oncológicos líderes dedicados a la atención de pacientes, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a mejorar y facilitar la atención del cáncer de calidad, efectiva, equitativa y accesible para que los pacientes puedan vivir una vida mejor. Visite NCCN.org para obtener más información sobre las Pautas de la NCCN sobre la práctica clínica en oncología (NCCN Guidelines®) y otras iniciativas. Siga a la NCCN en Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg y Twitter @NCCN.

Acerca de la NCCN Foundation

La NCCN Foundation® fue fundada por la National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) para empoderar a las personas con cáncer y promover la innovación en la oncología. La NCCN Foundation empodera a las personas con cáncer y a sus cuidadores al ofrecer una orientación experta sin sesgos de los principales expertos en cáncer del mundo a través de la biblioteca de NCCN Guidelines for Patients® y otros recursos educativos para pacientes. La NCCN Foundation también está comprometida con el avance en el tratamiento del cáncer mediante la financiación de jóvenes investigadores prometedores del país que están a la vanguardia de la investigación sobre el cáncer. Para obtener más información sobre la NCCN Foundation, visite NCCN.org/foundation.

Contacto para los medios:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

FUENTE National Comprehensive Cancer Network

SOURCE National Comprehensive Cancer Network