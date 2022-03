Bezpłatny przewodnik NCCN po badaniach przesiewowych w kierunku nowotworu jelita grubego jest już dostępny w kilkunastu językach

Wytyczne NCCN dla Pacjentów: Badania przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego zostały przełożone na wiele języków, aby pomóc ludziom na całym świecie zrozumieć, dlaczego, kiedy i jak należy wykonywać takie badania.

PLYMOUTH MEETING, stan Pensylwania, 28 marca 2022 /PRNewswire/ -- Organizacja National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) poinformowała dzisiaj o nowych tłumaczeniach niedawno opublikowanych wytycznych NCCN Guidelines for Patients®: Badania przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego. To bezpłatne źródło informacji, udostępnione dzięki finansowaniu przez NCCN Foundation®, jest aktualnie dostępne dla pacjentów i opiekunów w językach: arabskim, chińskim, francuskim, haitańskim kreolskim, hindi, hmong, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, somalijskim, tagalskim i wietnamskim.

„Fundacja NCCN dokłada wszelkich starań, aby rozwijać opiekę nad chorymi na raka, tak aby wszyscy pacjenci mieli możliwość prowadzenia lepszego życia. Realizuje to poprzez finansowanie opartych na dowodach, godnych zaufania źródeł informacji medycznej – powiedział Patrick Delaney, dyrektor wykonawczy Fundacji NCCN. - Tłumacząc tę publikację na kilkanaście języków, sprawiamy, że pacjenci i ich opiekunowie na całym świecie mogą wspólnie podejmować decyzje dotyczące odpowiednich dla nich badań przesiewowych".

Eksperci zalecają obecnie, aby badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego rozpoczynały się w wieku 45 lat dla osób o średnim ryzyku, a dla osób z grup podwyższonego ryzyka nawet wcześniej. Dostęp do dokładnych informacji na temat badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworów jest szczególnie istotny właśnie teraz, gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do zmniejszenia liczby terminowych badań przesiewowych i diagnozowania nowotworów. Przewiduje się, że będzie to skutkowało większą liczbą zachorowań wykrytych w późniejszych stadiach. Więcej informacji o tym, że „Nowotwór nie będzie czekał i ty też nie powinieneś" można znaleźć na stronie NCCN.org/resume-screening .

„Badania przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego są niezwykle skutecznym narzędziem umożliwiającym poprawę wyników, a nawet zapobieganie tej powszechnie występującej chorobie – powiedziała Anjee Davis, MPPA, prezes organizacji Fight Colorectal Cancer (Fight CRC). - Badania przesiewowe mogą zmniejszyć liczbę zgonów poprzez wykrycie CRC we wcześniejszym, łatwiej wyleczalnym stadium, a także obniżyć ogólną liczbę zachorowań na raka poprzez znalezienie i usunięcie przednowotworowych polipów. Ogromnie się cieszymy, że ta istotna informacja jest teraz dostępna dla jeszcze większej liczby osób na całym świecie".

Bezpłatne cyfrowe wersje Wytycznych NCCN dla Pacjentów: Badania przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego są dostępne na stronie NCCN.org/patientguidelines oraz poprzez aplikację NCCN Patient Guides for Cancer App . Rosnąca biblioteka wytycznych NCCN dla pacjentów obejmuje ponad 60 regularnie aktualizowanych poradników dla osób chorych i ich opiekunów, dotyczących większości głównych rodzajów nowotworów, w tym raka jelita grubego i odbytnicy jak również zaleceń w zakresie opieki podtrzymującej i przeżycia.

Oparte na dowodach, zweryfikowane przez ekspertów Wytyczne NCCN dla Pacjentów zawierają te same informacje, co Wytyczne praktyki klinicznej NCCN w onkologii ( NCCN Guidelines ®) - uznany standard klinicznych zaleceń i polityki w opiece nad chorymi na nowotwory oraz najbardziej szczegółowe i często aktualizowane wytyczne praktyki klinicznej dostępne w każdej dziedzinie medycyny. Publikacje dla pacjentów zostały przedstawione w przystępnej formie – z wykresami, obrazami i słowniczkiem terminów medycznych. Obecnie dostępnych jest ponad 50 przetłumaczonych wersji Wytycznych NCCN dla Pacjentów.

Aby dowiedzieć się więcej i przyczynić się do wsparcia tych oraz innych zasobów dla osób chorych na nowotwory i ich opiekunów, należy odwiedzić stronę internetową NCCN.org/patients .

National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) jest stowarzyszeniem non-profit wiodących ośrodków zajmujących się opieką nad pacjentami badaniami i edukacją. NCCN ma na celu poprawę i ułatwienie jakości, skuteczności, równości i dostępności opieki nad chorymi na nowotwory, aby wszyscy pacjenci mogli żyć lepiej. Zachęcamy do odwiedzenia strony NCCN.org , gdzie można uzyskać więcej informacji na temat wytycznych NCCN dotyczących praktyki klinicznej w onkologii ( NCCN Guidelines ®) oraz innych inicjatyw. Profile NCCN na Facebooku @NCCNorg , Instagramie @NCCNorg oraz Twitterze @NCCN .

NCCN Foundation

Fundacja NCCN Foundation® została założona przez National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), aby zapewnić wsparcie osobom chorym na nowotwory i rozwijać innowacje w onkologii. Fundacja NCCN wspiera pacjentów chorych na raka i ich opiekunów poprzez udostępnianie bezstronnych wskazówek od czołowych światowych ekspertów w dziedzinie nowotworów za pośrednictwem biblioteki NCCN Guidelines for Patients® i innych zasobów edukacyjnych przeznaczonych dla pacjentów. Fundacja NCCN jest również zaangażowana w postęp w leczeniu nowotworów poprzez finansowanie obiecujących młodych badaczy, którzy należą do czołówki naukowców prowadzących badania nad rakiem. Więcej informacji na temat Fundacji NCCN można znaleźć na stronie NCCN.org/foundation .

