La Iglesia de Scientology presenta "Anthem" en el Super Bowl LX, un llamado que celebra el espíritu indomable de la humanidad

LOS ÁNGELES, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Iglesia de Scientology emitirá "Anthem" (Himno), su más reciente anuncio publicitario, durante el Super Bowl LX, para marcar el 14.º año consecutivo en que la Iglesia se ha presentado en el Gran Juego, el evento mediático más visto en los EE. UU.

El anuncio de 30 segundos mantiene la tradición de la Iglesia de presentar mensajes de propósito y resurgimiento espiritual en un escenario mundial. Mientras que el anuncio "The Question" presentado el año pasado en el Super Bowl guio a los espectadores por el largo recorrido de la humanidad en pos de la búsqueda incesante de significado, el mensaje de este año ofrece la respuesta: el reconocimiento del espíritu indomable de cada uno de nosotros.

"Anthem" es un grito de guerra para aquellos que alguna vez han sentido que hay algo más en la vida: más por descubrir, más por transformar y más por vivir. El anuncio publicitario hace un llamado a los espectadores a superar las limitaciones y aprovechar las oportunidades para hacer lo extraordinario.

Al transmitirse durante un momento mediático definido por el espectáculo y la escala, "Anthem" le ofrece al público algo mucho más duradero: una expresión vívida de la espiritualidad que une a toda la humanidad.

Con miles de iglesias, misiones y grupos de Scientology en seis continentes, el mensaje de "Anthem" se extenderá mucho más allá de su debut en el Super Bowl. El comercial estará disponible en las plataformas digitales y sociales de la Iglesia durante todo el juego, lo que les permitirá a los espectadores de todo el mundo experimentar el mensaje por sí mismos.

El comercial fue concebido y producido completamente en la propia entidad en Scientology Media Productions, el estudio de vanguardia de la Iglesia en Los Ángeles, y refleja el compromiso continuo de la Iglesia con la narrativa cinematográfica.

"Anthem" se puede ver en Scientology.TV/You y en el canal de YouTube de Scientology.

Aquellos que deseen explorar la evolución de los mensajes de la Iglesia en el Super Bowl pueden ver la colección completa de sus anuncios para el gran juego desde 2013 en Scientology.TV/SuperBowlAds.

Scientology Network hizo su debut el 12 de marzo de 2018 cuando fue presentado por David Miscavige, líder eclesiástico de la religión de Scientology. Desde entonces, Scientology Network se ha visto en más de 240 países y regiones de todo el mundo, en 17 idiomas. En función de satisfacer la curiosidad de las personas sobre Scientology, la red lleva a los espectadores a través de seis continentes, para destacar la vida cotidiana de los "scientologists" (cienciólogos), mostrar a la Iglesia como una organización global y presentar sus programas de mejora social que han influido en las vidas de millones de personas en todo el mundo. La red también exhibe documentales de realizadores independientes que constituyen una muestra representativa de culturas y religiones, y que comparten el propósito común de mejorar las comunidades. El contenido innovador de Scientology Network ha sido reconocido con más de 175 premios de la industria, incluyendo los Tellys, Communitas y Hermes Creative Awards.

Scientology Network se transmite desde Scientology Media Productions, el centro de medios global de la Iglesia en Los Ángeles, y está disponible en el canal 320 de DIRECTV, DIRECTV STREAM y AT&T U-verse, y se puede acceder a ella a través de scientology.tv, en aplicaciones móviles, y mediante las plataformas Roku, Amazon Fire y Apple TV.

FUENTE Church of Scientology International