山達基教會在第六十屆超級碗推出廣告《頌歌》，號召頌揚人類不屈不撓的精神

News provided by

Church of Scientology International

Feb 09, 2026, 11:01 ET

洛杉磯2026年2月9日 /美通社/ -- 山達基教會 (Church of Scientology) 將在第六十屆超級碗舉行期間播出最新廣告《頌歌》(Anthem)，乃該教會連續第 14 年在這個全美收視最高的媒體盛事中亮相。

這段 30 秒的廣告延續教會的一貫傳統，在全球舞台上傳遞關於人生目標及靈性復甦的訊息。 相比去年超級碗廣告《問題》(The Question) 帶領觀眾遨遊於人類對意義的永恒探索之旅，今年的訊息旨在傳遞答案：認清自身不屈不撓的精神。

《頌歌》猶如一聲激昂號召，提醒大家生命另有深意，還有更多可待積極探索、成就更多自我、活出更精彩的生命。 廣告鼓勵觀眾突破局限，把握機遇，創造不凡。

在聲勢浩大、萬眾矚目的媒體盛事中，《頌歌》向受眾帶來更持久不朽的訊息——那凝聚全人類的靈性之光，在此活靈活現。

山達基教會、佈道所及團體遍佈全球六大洲，因此《頌歌》所傳遞的訊息影響力，將遠超在超級碗的首度登場。 整場賽事期間，觀眾皆可於教會的數碼及社交平台上觀看此廣告，讓全球各地人士都能親身感受其訊息。

此廣告由山達基媒體製作中心 (Scientology Media Productions) 全程自主構思和製作，該中心是教會位於洛杉磯的頂尖影音工作室，其出品體現教會對運用電影敘事手法的矢志堅持。

歡迎前往 Scientology.TV/You 及山達基 (Scientology) YouTube 頻道觀看《頌歌》。

如欲了解山達基教會超級碗廣告訊息的演變，可前往 Scientology.TV/SuperBowlAds，觀看自 2013 年以來的所有超級碗賽事廣告的完整合集。

山達基網絡 (Scientology Network) 於 2018 年 3 月 12 日開播，由山達基宗教的教會領袖 David Miscavige 創建。 自開播以來，山達基網絡的節目已在全球超過 240 個國家和地區以 17 種語言播出。 為了滿足大眾對山達基的好奇探知，該網絡帶領觀眾穿越六大洲，窺探山達基教徒的日常生活，呈現教會作為國際組織的面貌，並介紹其已惠及全球數以百萬計人群的多項社會改善計劃。 網絡同時播放由不同文化及信仰背景的獨立電影製作人拍攝的紀錄片，這些製作人來自不同背景，但都滿懷改善社區的共同願景。 山達基網絡的創新內容深受認可，已奪得超過 175 個業界獎項，當中包括 Tellys、Communitas 及 Hermes Creative Awards。

山達基網絡訊號源自教會設於洛杉磯的全球媒體中心——山達基媒體製作中心。觀眾可透過 DIRECTV Channel 320、DIRECTV STREAM 及 AT&T U-verse 收看，亦可在 scientology.tv 網站、流動應用程式，以及 Roku、Amazon Fire 和 Apple TV 平台串流觀看。

Church of Scientology International

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

山达基教在第69届超级碗LX上发布"Anthem"

山达基教将于超级碗LX期间播出其最新广告《Anthem》，这也标志着该教会连续第14年亮相这项美国收视率最高的媒体盛事。 这则30秒的广告延续了教会一贯的传统，在全球舞台上传递关于人生意义和精神复兴的讯息。 去年的超级碗广告《The...

La Iglesia de Scientology presenta "Anthem" en el Super Bowl LX, un llamado que celebra el espíritu indomable de la humanidad

La Iglesia de Scientology emitirá "Anthem" (Himno), su más reciente anuncio publicitario, durante el Super Bowl LX, para marcar el 14.º año...
More Releases From This Source

Explore

Advertising

Advertising

Asian American

Asian American

African American

African American

Aboriginal, First Nations & Native American

Aboriginal, First Nations & Native American

News Releases in Similar Topics