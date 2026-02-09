山达基教在第69届超级碗LX上发布"Anthem"——颂扬人类不屈精神的号角

洛杉矶2026年2月9日 /美通社/ -- 山达基教将于超级碗LX期间播出其最新广告《Anthem》，这也标志着该教会连续第14年亮相这项美国收视率最高的媒体盛事。

这则30秒的广告延续了教会一贯的传统，在全球舞台上传递关于人生意义和精神复兴的讯息。 去年的超级碗广告《The Question》引领观众踏上一段宏大的旅程，探索人类对意义的永恒追寻；而今年的作品则给出了答案——对自身不屈精神的觉醒与认知。

《Anthem》是一声振奋人心的号角，献给所有曾感知生命中尚有更多可能的人——更多值得探索、更多可以成为、更多值得去真实体验的人生。 这则广告呼吁观众突破局限，把握机遇，成就非凡。

在这一以宏大场面与广泛影响力著称的媒体时刻播出，《Anthem》为观众带来更为恒久的价值——生动呈现了将全人类凝聚在一起的精神力量。

凭借遍布六大洲、数以千计的山达基教教会、传教团与团体，《Anthem》所传递的信息，其影响力将远远超越超级碗的首次亮相。 在比赛期间，这则广告将在教会的数字及社交平台上同步播出，让全球观众能够亲身体验其中传递的讯息。

该广告由教会位于洛杉矶的尖端工作室Scientology Media Productions全程内部构思与制作，彰显了教会对电影化叙事的持续投入与承诺。

《Anthem》可在Scientology.TV/You及山达基YouTube频道观看。

想了解教会超级碗广告的发展演变，可访问Scientology.TV/SuperBowlAds，查看自2013年以来的全部广告合集。

Scientology Network于2018年3月12日正式亮相，由山达基宗教领袖David Miscavige发起。 自那时起，Scientology Network已覆盖全球240多个国家和地区，并提供17种语言的观看服务。 为满足公众对山达基教的好奇心，该网络带领观众走遍六大洲，聚焦教徒的日常生活，展现教会的全球性组织形象，并介绍其惠及全球数百万人的社会改善项目。 网络还播放由独立电影制作人创作的纪录片，这些创作者来自不同文化与信仰背景，但皆秉持提升社区福祉的共同使命。 Scientology Network的创新内容已获得超过175项行业大奖，包括Tellys、Communitas及Hermes创意奖等认可。

Scientology Network由教会位于洛杉矶的全球媒体中心Scientology Media Productions播出，可通过DIRECTV Channel 320、DIRECTV STREAM和AT&T U-verse收看，也可在scientology.tv、移动应用程序以及Roku、Amazon Fire、Apple TV等平台进行流媒体播放。

Church of Scientology International