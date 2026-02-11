La industria europea del gas offshore alcanza un nuevo hito con el primer proyecto de gas con certificación de metano de "Grado A" del mar del Norte

LONDRES, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La transición de Europa a la producción de gas offshore con menores emisiones de metano ha alcanzado un nuevo hito. El proyecto de gas N05-A, operado por la empresa neerlandesa de exploración y producción ONE-Dyas, se ha convertido en el primer proyecto de producción de gas natural en el Mar del Norte certificado de forma independiente con la máxima calificación según el estándar de emisiones de metano de MiQ.

The N05-A gas installation, fully powered by renewable electricity from the Riffgat offshore wind farm seen in the background.

El proyecto ha obtenido la calificación MiQ Grado A, tras una auditoría independiente de sus prácticas operativas y datos medidos de emisiones de metano realizada por Intertek, líder mundial en aseguramiento de calidad total. Esta certificación establece un nuevo referente para la producción de gas con bajas emisiones en Europa. MiQ proporciona un sistema de calificación transparente, riguroso y basado en datos para evaluar el gas natural en función del rendimiento de metano, lo que contribuye a impulsar el cumplimiento normativo, incentivar la mejora continua y demostrar transparencia en torno a las emisiones de metano en las fases iniciales. Para el proyecto N05-A, la auditoría independiente de Intertek verificó tanto los datos de emisiones del proyecto como los sistemas implementados para la gestión del metano como auditor acreditado de MiQ.

Ya adoptado por productores como bp, ExxonMobil, Repsol y EQT en Estados Unidos, el Estándar de Rendimiento de Emisiones de Metano de MiQ se basa en una evaluación exhaustiva y transparente de las prácticas operativas y el rendimiento de las emisiones. Como comprador de este proyecto, bp comercializará el gas certificado de ONE-Dyas, dirigiéndose a grandes compradores de gas, como empresas de servicios públicos e industriales.

N05-A es la primera instalación de gas en el Mar del Norte neerlandés y alemán que funciona íntegramente con electricidad renovable. Esta se suministra a través de un cable submarino de nueve kilómetros desde el parque eólico marino Riffgat, operado por EWE. Al eliminar la generación de energía basada en combustión, la instalación reduce significativamente las emisiones operativas de gases de efecto invernadero a casi cero. Además, al evitar el uso de equipos impulsados por gas, se elimina el escape de metano y se reducen los venteos y las fugas, lo que reduce aún más las emisiones de metano.

Georges Tijbosch, consejero delegado de MiQ, declaró: "La certificación de N05-A destaca cómo el diseño innovador y las mejores prácticas operativas pueden generar reducciones significativas de las emisiones de metano. Las evaluaciones independientes de MiQ proporcionan a gobiernos, organismos reguladores y usuarios finales datos fiables que respaldan la rendición de cuentas y la mejora continua en todo el sector energético".

N05-A forma parte del área GEMS en el mar del Norte, que alberga hasta 50.000 millones de metros cúbicos de potencial de gas natural neerlandés y alemán. Al cumplir con los rigurosos estándares de la certificación MiQ, ONE-Dyas garantiza que los clientes de los Países Bajos y Alemania puedan obtener gas natural con plena confianza en sus credenciales ambientales de bajo metano.

Chris de Ruyter van Steveninck, consejero delegado de ONE-Dyas, indicó: "Con el N05-A, no solo ofrecemos una certificación de alto nivel, sino que también ofrecemos a nuestros clientes una garantía verificable de que este gas se produce con emisiones excepcionalmente bajas. La plataforma móvil autoelevable también funciona con la misma fuente de energía para garantizar la perforación electrificada. Al combinar un diseño innovador con la energía renovable del parque eólico de Riffgat, demostramos que la seguridad energética nacional y la responsabilidad climática pueden ir de la mano. Este gas certificado muestra cómo se ve el futuro de una producción de gas más limpia, transparente y responsable en la transición energética".

Acerca de ONE-Dyas

ONE-Dyas es la mayor empresa privada neerlandesa de exploración y producción, y pionera en la producción eficiente y de bajo impacto de gas natural en el mar del Norte. Con una larga trayectoria en soluciones energéticas pioneras, ONE-Dyas desempeña un papel esencial para garantizar energía local fiable con la menor huella de carbono posible. El proyecto insignia N05-A, alimentado íntegramente por energía eólica marina, establece un nuevo referente en la producción de gas marino con emisiones casi nulas.

Acerca de MiQ

MiQ es líder mundial en certificación y datos de emisiones de metano. Nuestra misión es acelerar la transición hacia gases con menores emisiones mediante un sistema de certificación creíble y transparente que impulse el cumplimiento normativo, incentive la mejora continua y garantice la rendición de cuentas sobre el metano en el sector del petróleo y el gas a lo largo de toda la cadena de suministro.

Acerca de bp

Acerca de Intertek

Intertek es un proveedor líder en aseguramiento de calidad total para industrias de todo el mundo. Nuestra red de más de 1.000 laboratorios y oficinas en más de 100 países ofrece soluciones innovadoras y personalizadas de aseguramiento, pruebas, inspección y certificación para las operaciones y cadenas de suministro de nuestros clientes. Intertek es una empresa con un propósito: dar vida a la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. Ofrecemos soluciones de aseguramiento de calidad esenciales 24/7 a nuestros clientes para garantizar que puedan operar con cadenas de suministro eficientes en cada una de sus operaciones. Nuestra promesa al cliente es: experiencia en aseguramiento de calidad total de Intertek, entregada de manera consistente, con precisión, ritmo y pasión, que permite a nuestros clientes avanzar con seguridad. intertek.com

