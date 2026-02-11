Europas Offshore-Gasindustrie erreicht neuen Meilenstein mit dem ersten Methan-zertifizierten Gasprojekt in der Nordsee

LONDON, 11.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Europas Übergang zur Offshore-Gasförderung mit geringeren Methanemissionen hat einen neuen Meilenstein erreicht. Das niederländisch-deutsche Gasprojekt N05-A, das von der niederländischen Explorations- und Produktionsgesellschaft ONE-Dyas betrieben wird, ist das erste Erdgasförderprojekt in der Nordsee, das von unabhängiger Seite mit der höchsten Stufe des Methanemissionsstandards MiQ zertifiziert wurde.

The N05-A gas installation, fully powered by renewable electricity from the Riffgat offshore wind farm seen in the background.

Das Projekt wurde von Intertek, einem weltweit führenden Anbieter von Total Quality Assurance, nach einer unabhängigen Prüfung der betrieblichen Abläufe und der gemessenen Methanemissionen mit MiQ Grade A bewertet. Diese Zertifizierung setzt einen neuen Maßstab für eine emissionsärmere Gasproduktion in Europa. MiQ bietet ein transparentes, strenges, datengestütztes Bewertungssystem für Erdgas auf der Grundlage der Methanleistung, das dazu beiträgt, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern, Anreize für kontinuierliche Verbesserungen zu schaffen und die Transparenz der Methanemissionen im vorgelagerten Bereich zu demonstrieren. Für N05-A hat Intertek als akkreditierter MiQ-Auditor im Rahmen eines unabhängigen Audits sowohl die Emissionsdaten des Projekts als auch die vorhandenen Systeme zum Methanmanagement überprüft.

Der MiQ-Standard für Methanemissionen, der bereits von Produzenten wie bp, ExxonMobil, Repsol und EQT in den Vereinigten Staaten übernommen wurde, basiert auf einer umfassenden und transparenten Bewertung der betrieblichen Praktiken und der Emissionsleistung. Als Abnahmegesellschaft für dieses Projekt wird bp das zertifizierte Gas von ONE-Dyas vermarkten und sich dabei an große Gasabnehmer wie Versorgungsunternehmen und Industrieunternehmen wenden.

N05-A ist die erste Gasanlage in der niederländischen und deutschen Nordsee, die vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird. Die Versorgung erfolgt über ein neun Kilometer langes Unterseekabel aus dem von EWE betriebenen Offshore-Windpark Riffgat. Durch den Wegfall der Stromerzeugung durch Verbrennung reduziert die Anlage die betrieblichen Treibhausgasemissionen auf nahezu Null. Darüber hinaus wird durch den Verzicht auf gasbetriebene Anlagen der Methanschlupf beseitigt und die Zahl der Entlüftungen und Lecks verringert, wodurch die Methanemissionen weiter sinken.

Georges Tijbosch, Chief Executive Officer von MiQ, , sagte: "Die Zertifizierung von N05-A zeigt, wie innovatives Design und erstklassige Betriebspraktiken zu einer bedeutenden Reduzierung der Methanemissionen führen können. Die unabhängigen Bewertungen der MiQ liefern Regierungen, Regulierungsbehörden und Endverbrauchern zuverlässige Daten, die die Verantwortlichkeit und kontinuierliche Verbesserung im gesamten Energiesektor unterstützen.

N05-A ist Teil des GEMS-Gebiets in der Nordsee, das ein Erdgaspotenzial von bis zu 50 Milliarden Kubikmetern in den Niederlanden und Deutschland birgt. Durch die Erfüllung der strengen Standards der MiQ-Zertifizierung stellt ONE-Dyas sicher, dass Kunden in den Niederlanden und in Deutschland Erdgas beziehen können, ohne auf die Umweltverträglichkeit von Methan verzichten zu müssen.

Chris de Ruyter van Steveninck, CEO von ONE-Dyas, , sagte: "Mit N05-A liefern wir nicht nur eine hochwertige Zertifizierung, sondern geben unseren Kunden auch die nachprüfbare Gewissheit, dass dieses Gas mit außergewöhnlich niedrigen Emissionen produziert wird. Auch die mobile Hubinsel wird von derselben Energiequelle angetrieben, um elektrisches Bohren zu gewährleisten. Durch die Kombination von innovativem Design und erneuerbarer Energie aus dem Windpark Riffgat zeigen wir, dass heimische Energiesicherheit und Klimaverantwortung Hand in Hand gehen können. Dieses zertifizierte Gas zeigt, wie die Zukunft einer sauberen, transparenten und verantwortlichen Gasproduktion im Rahmen der Energiewende aussieht."

Über ONE-Dyas

ONE-Dyas ist das größte niederländische Explorations- und Produktionsunternehmen in Privatbesitz und ein Vorreiter bei der effizienten und umweltfreundlichen Erdgasförderung in der Nordsee. ONE-Dyas ist seit langem ein Pionier auf dem Gebiet der Energielösungen und spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherung einer zuverlässigen lokalen Energieversorgung mit möglichst geringem CO2-Ausstoß. Das Vorzeigeprojekt N05-A, das vollständig durch Offshore-Windkraft angetrieben wird, setzt neue Maßstäbe für eine nahezu emissionsfreie Offshore-Gasförderung.

Über MiQ

MiQ ist ein weltweit führender Anbieter von Zertifizierungen und Daten zu Methanemissionen. Unser Ziel ist es, den Übergang zu emissionsärmeren Gasen zu beschleunigen, indem wir ein glaubwürdiges und transparentes Zertifizierungssystem anbieten, das die Einhaltung von Vorschriften fördert, Anreize für kontinuierliche Verbesserungen schafft und die Methanverantwortung im Öl- und Gassektor über die gesamte Lieferkette hinweg sicherstellt.

Über bp

Über Intertek

Intertek ist ein führender Anbieter von umfassender Qualitätssicherung für die Industrie weltweit. Unser Netzwerk von mehr als 1.000 Laboratorien und Niederlassungen in mehr als 100 Ländern bietet innovative und maßgeschneiderte Lösungen für die Qualitätssicherung, Prüfung, Inspektion und Zertifizierung in den Betrieben und Lieferketten unserer Kunden. Intertek ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Leben erweckt. Wir bieten unseren Kunden rund um die Uhr geschäftskritische Qualitätssicherungslösungen, um sicherzustellen, dass sie in jedem ihrer Betriebe mit gut funktionierenden Lieferketten arbeiten können. Unser Kundenversprechen lautet: Das Fachwissen von Intertek im Bereich der umfassenden Qualitätssicherung, das wir mit Präzision, Tempo und Leidenschaft bereitstellen, ermöglicht es unseren Kunden, sicher voranzukommen. intertek.com

