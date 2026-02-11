L'industrie européenne du gaz offshore franchit une nouvelle étape avec le premier projet gazier de la mer du Nord certifié "Grade A" pour le méthane

LONDRES, 11.février 2026 /PRNewswire/ -- La transition de l'Europe vers une production de gaz offshore à faibles émissions de méthane a franchi une nouvelle étape. Le projet gazier germano-néerlandais N05-A, exploité par la société d'exploration et de production ONE-Dyas basée aux Pays-Bas, est devenu le premier projet de production de gaz naturel en mer du Nord à être certifié de manière indépendante comme étant conforme à la norme la plus élevée en matière d'émissions de méthane de MiQ.

The N05-A gas installation, fully powered by renewable electricity from the Riffgat offshore wind farm seen in the background.

Le projet a obtenu la note A du MiQ, à la suite d'un audit indépendant de ses pratiques opérationnelles et des données sur les émissions de méthane mesurées par Intertek, un leader mondial de l'assurance qualité totale. Cette certification constitue une nouvelle référence pour la production de gaz à faibles émissions en Europe. MiQ fournit un système de classement transparent, rigoureux et basé sur des données pour évaluer le gaz naturel en fonction de sa performance en matière de méthane, ce qui permet de favoriser la conformité réglementaire, d'encourager l'amélioration continue et de démontrer la transparence des émissions de méthane en amont . Pour N05-A, l'audit indépendant d'Intertek a vérifié les données sur les émissions du projet et les systèmes mis en place pour gérer le méthane en tant qu'auditeur MiQ accrédité.

Déjà adoptée par des producteurs tels que bp, ExxonMobil, Repsol et EQT aux États-Unis, la norme de performance en matière d'émissions de méthane de MiQ repose sur une évaluation complète et transparente des pratiques opérationnelles et des performances en matière d'émissions. En tant que fournisseur pour ce projet, bp commercialisera le gaz certifié de ONE-Dyas en ciblant les grands acheteurs de gaz tels que les services publics et les industriels.

N05-A est la première installation gazière de la mer du Nord néerlandaise et allemande à être entièrement alimentée par de l'électricité renouvelable. Ce dernier est alimenté par un câble électrique sous-marin de neuf kilomètres provenant du parc éolien offshore de Riffgat, exploité par EWE. En éliminant la production d'électricité par combustion, l'installation réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation, les ramenant à un niveau proche de zéro. En outre, le fait d'éviter l'utilisation d'équipements fonctionnant au gaz élimine le glissement du méthane et réduit la ventilation et les fuites, ce qui diminue encore les émissions de méthane.

Georges Tijbosch, directeur général de MiQ, a déclaré : "La certification de N05-A montre comment une conception innovante et les meilleures pratiques opérationnelles peuvent permettre des réductions significatives des émissions de méthane. Les évaluations indépendantes de MiQ fournissent aux gouvernements, aux régulateurs et aux utilisateurs finaux des données fiables qui soutiennent la responsabilité et l'amélioration continue dans l'ensemble du secteur de l'énergie".

N05-A fait partie de la zone GEMS en mer du Nord, qui recèle un potentiel de 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel néerlandais et allemand. En répondant aux normes rigoureuses de la certification MiQ, ONE-Dyas garantit que les clients des Pays-Bas et de l'Allemagne peuvent s'approvisionner en gaz naturel avec une confiance totale dans ses caractéristiques environnementales à faible teneur en méthane.

Chris de Ruyter van Steveninck, PDG de ONE-Dyas, a déclaré : "Avec N05-A, nous ne délivrons pas seulement une certification de haute qualité, nous donnons aux clients l'assurance vérifiable que ce gaz est produit avec des émissions exceptionnellement faibles. La plate-forme mobile est également alimentée par cette même source d'énergie, afin de garantir un forage électrifié. En associant une conception innovante à l'énergie renouvelable du parc éolien de Riffgat, nous démontrons que la sécurité énergétique nationale et la responsabilité climatique peuvent aller de pair. Ce gaz certifié montre à quoi ressemble l'avenir d'une production de gaz plus propre, transparente et responsable dans le cadre de la transition énergétique".

Image

Une copie en haute résolution est disponible sur ce lien : https://we.tl/t-mcWMd9uPo8

Credit: ONE-Dyas

À propos de ONE-Dyas

ONE-Dyas est la plus grande société privée néerlandaise d'exploration et de production et un pionnier de la production efficace et à faible impact de gaz naturel en mer du Nord. Avec une longue histoire de solutions énergétiques pionnières, ONE-Dyas joue un rôle essentiel dans la garantie d'une énergie locale fiable avec une empreinte carbone la plus faible possible. Le projet phare N05-A, entièrement alimenté par l'énergie éolienne en mer, constitue une nouvelle référence en matière de production de gaz offshore à émissions quasi nulles.

À propos de MiQ

MiQ est un leader mondial en matière de certification et de données sur les émissions de méthane. Notre mission est d'accélérer la transition vers des gaz à plus faibles émissions en fournissant un système de certification crédible et transparent qui favorise la conformité réglementaire, incite à l'amélioration continue et garantit la responsabilité en matière de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

À propos du pb

Visitez bp.com.

À propos d'Intertek

Intertek est l'un des principaux fournisseurs d'assurance qualité totale pour les industries du monde entier. Notre réseau de plus de 1 000 laboratoires et bureaux dans plus de 100 pays offre des solutions innovantes et sur mesure d'assurance, d'essais, d'inspection et de certification pour les opérations et les chaînes d'approvisionnement de nos clients. La mission d'Intertek de donner vie à la qualité, à la sécurité et au développement durable. Nous fournissons à nos clients des solutions d'assurance qualité critiques 24/7, afin de garantir le bon fonctionnement de leurs chaînes d'approvisionnement dans chacune de leurs opérations. Notre promesse à l'égard des clients est la suivante : L'expertise d'Intertek en matière d'assurance qualité totale, délivrée de manière cohérente, avec précision, rapidité et passion, permet à nos clients d'aller de l'avant en toute sécurité. intertek.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891401/MiQ.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2844499/MiQ_Logo.jpg