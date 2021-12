La industria minera ingresa a su década más importante

Los minerales críticos son insumos cruciales para la economía circular del carbono del futuro

LONDRES, 20 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La industria minera internacional enfrenta la que probablemente sea "su década más importante" a medida que el mundo comienza la transición de combustibles fósiles a energías renovables, afirmó la semana pasada Rohitesh Dhawan, director ejecutivo del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) en una entrevista realizada en el marco de una serie de conversatorios de la Cumbre de Minerales del Futuro.

Dhawan destacó que la minería se situará en el centro de esta transición debido a la creciente demanda de metales utilizados en la generación de energía solar y eólica, además de en las baterías necesarias para operar los vehículos eléctricos.

Tras su confirmada participación en la Cumbre de Minerales del Futuro en Riad, Dhawan destacó el simple mensaje del ICMM de "minería con principios" para maximizar los beneficios de la minería, a la vez que se minimiza el daño causado a las personas y el medioambiente. Dhawan señaló que el ICMM busca garantizar que las vidas de todas las personas que tienen contacto con la minería sean mejores, y que las operaciones sean seguras, correctas, equitativas, justas y sostenibles.

Los 28 miembros corporativos del ICMM representan un tercio de la industria minera global, y a través de los miembros de su asociación, el consejo ejerce una influencia indirecta en la mayor parte del sector.

Estos temas se encuentran entre los que serán abordados en la Cumbre de Minerales del Futuro (FMS) en Riad del 11 al 13 de enero de 2022. Convocada por el Reino de Arabia Saudita (RAS), la cumbre contará con la participación de líderes políticos y empresariales de alto nivel y analizará problemas cruciales que enfrenta la industria minera a nivel mundial. El programa de la cumbre, que espera la asistencia de más de 150 empresas mineras, de exploración y desarrollo y más de 2.000 personas, dará forma al futuro de la minería con un enfoque en tres temas principales: la contribución de la minería a la sociedad, el rediseño de la minería y la inversión en regiones mineras nuevas y emergentes.

Oriente Medio, Asia Central y África tienen la dotación de minerales y la geografía correcta para convertirse en centros de la cadena de valor de los minerales y desempeñar un papel fundamental para satisfacer el crecimiento exponencial de la demanda mundial de los minerales críticos necesarios en una sociedad con bajas emisiones de carbono.

La Cumbre de Minerales del Futuro confirmó la participación de varios líderes internacionales de empresas mineras y directores ejecutivos de organizaciones como Barrick Gold y Alcoa, Mark Bristow y Roy Harvey, además de Robert Friedland y Andrew Forrest, presidentes de Ivanhoe Mines y Fortescue Metals. Entre los numerosos líderes de la industria que también asistirán se incluyen Jeremy Weir y Jeffrey Dawes, directores ejecutivos de Trafigura y Komatsu Mining.

La Cumbre que se celebrará en Riad a principios del próximo año desempeñará un papel importante para difundir el mensaje de que la minería es parte de la solución al problema mundial de las emisiones de carbono y que las nuevas regiones mineralizadas pueden y deben abrirse para suministrar las materias primas necesarias.

Fechas del evento: 11 al 13 de enero de 2022 en Riad, Arabia Saudita

La Cumbre de Minerales del Futuro es una iniciativa internacional convocada por Arabia Saudita y dedicada a promover la minería y generar oportunidades en Oriente Medio, Asia Central y África.

Bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman Bin Abdul Aziz Al Saud, la Cumbre de Minerales del Futuro convocará a la industria minera global y a aquellos que invirtieron en su futuro a un conversatorio sobre Oriente Medio, África y Asia Central que además abordará su potencial para atraer inversiones e impulsar el crecimiento del sector de acuerdo con los estándares internacionales de sostenibilidad.

La Cumbre de Minerales del Futuro es el portal de acceso hacia un nuevo y emergente centro minero en todos los países que ofrecen gran potencial a los inversionistas del sector de la minería.

Se espera que el evento de tres días atraiga a más de 2.000 asistentes de más de 95 países, 150 inversionistas, 100 oradores globales, 100 corporaciones mineras y 15 ministros y jefes de estado.

FUENTE Ministry of Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia

